“Mamma, ho perso l’aereo” è uno dei film di Natale più visti e amati di sempre e con l’avvicinarsi delle feste natalizie – e con un remake ufficiale in arrivo nelle prossime settimane – LEGO ha finalmente deciso di lanciare il set ufficiale ispirato al film di Chris Columbus col giovane Macaulay Culkin.

Parte della serie LEGO Ideas, il set ufficiale di Mamma, ho perso l’aereo (Home Alone in lingua originale) è a tutti gli effetti una ricostruzione a mattoncini dell’icona casa in cui è ambientata la commedia, la casa dei McCallister in cui viene dimenticato il piccolo Kevin mentre la famiglia si mette in viaggio per Parigi.

La casa dei McCallister è piena di dettagli immediatamente riconoscibili e adorabili caratteristiche con cui ricreare scene esilaranti. C’è tutto il necessario per inscenare la finta festa di Natale di Kevin, una fornace nel seminterrato con un mattoncino luminoso LEGO, la funzione rilascia ferro da stiro, barattoli di vernice oscillanti, scaffali pieghevoli, il cavo d’acciaio che va dalla soffitta alla casa sull’albero e altro ancora. Ogni livello della casa è staccabile e le pareti e il tetto si aprono per facilitare l’accesso.

Il set LEGO ufficiale di Mamma, ho perso l’aereo include 5 minifigure LEGO di:

Kevin McCallister

mamma Kate McCallister

i ladri Harry e Marv

il vecchio vicino Marley

Completano il set il furgone di Harry e Marv con all’interno un piede di porco e il cappello da poliziotto. LEGO ha spiegato che si tratta del più grande set LEGO Ideas realizzato finora: 3.957 pezzi suddivisi in 24 bustine che seguono la trama del film, in modo da farci rivivere la storia mentre realizziamo la nostra costruzione nel periodo di Natale.

Il nuovo set è stato ufficializzato in queste ore, ma sarà disponibile per l’acquisto in Italia a partire dal 1° novembre prossimo. Il prezzo? 249,99 euro.