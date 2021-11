E’ stato lanciato ieri, 2 novembre, “Morire Morire”, il nuovo singolo di Fedez. La canzone anticipa il nuovo album dell’artista, il cui titolo è “Disumano”. La data di uscita di quest’ultimo è prevista il prossimo 26 novembre. Ma di questo parleremo a suo tempo. Qui, intanto, ci limitiamo a Morire Morire: il testo, il video ed il significato della canzone.

Morire morire, il video

Il video ufficiale di Morire Morire vede Fedez camminare accanto a due guardie del corpo prima di finire travolto dalla violenza della folla tra insulti, sputi e colpi di manganello. Una volta crollato, l’artista viene rialzato di forza e portato di fronte a dei fedeli prima di essere pugnalato al cuore da un uomo vestito da prete. Il finale lo facciamo scoprire a voi.

Il testo di Morire Morire di Fedez

Esci, mi hai detto: “Esci”

Come se non li sapessi i miei difetti

Cresci, mi hai detto: “Cresci”

Tacco alto e piedi freddi, mi calpesti

Non vedi l’ora che io vada in tour

Così per un mese mi levo dal cazzo

Ma poi mi richiami e ne vuoi di più

Come gli immobili del Vaticano

E i miei piccoli errori di gioventù

Se c’è l’amore, li paghi di più

Scusa, ogni tanto mi torna su

Anche se ho smesso con tutto già da qualche anno

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di putt*na cerca un alibi

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazz0 di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazz0 di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Medicinali, compressi

‘Sti ragazzini quando gli va bene sono depressi

Del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti

E lo sai che un pochino mi manca sc0parti nei cessi

Mi ricordo la notte che hai detto: “Dolcetto o scherzetto?”

E io che pensavo soltanto a riempirti come un palazzetto, va bene lo ammetto

Sei più di un giochetto, sei cento per cento

Dio solo sa quante volte ho sognato di venirti dentro, cuore maledetto

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttan* cerca un alibi

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

(Esci, mi hai detto: “Esci”)

(Come se non li sapessi, mi hai detto: “Esci”)

Come se stanotte fosse l’ultima

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Come se stanotte fosse l’ultima

Significato di Morire Morire

Morire Morire può essere considerato una sorta di critica della società contemporanea. Un racconto nudo e crudo, a tratti amaro, del mondo in cui viviamo. Il punto di vista, nella canzone, viene espresso attraverso l’uso della prima persona dall’artista. Nel testo non manca la violenza, la gioventù depressa. C’è una scena, in particolare, quella di un Sindaco urina addosso al cantante, che può essere considerata come metafora delle Istituzioni che lo criticano non prendendolo sul serio. Morire morire vuole essere, in definitiva, un messaggio chiaro destinato a chi vuole capire.

