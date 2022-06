Ms. Marvel in streaming: dove vederlo

Ms. Marvel in streaming: da quando

Dopo il grande successo della serie Marvel Moon Knight, i fan dell’universo MCU tornano a sognare con la nuova super eroina alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri: stiamo parlando di Ms. Marvel che farà il suo esordio su Disney Plus il prossimo 8 giugno. La serie ha un totale di 6 puntate e ogni episodio verrà caricato il mercoledì sulla famosa piattaforma di streaming. Ricordiamo che l’abbonamento al servizio in questione ha un costo di 8,99 euro al mese, ma in alternativa si possono risparmiare quasi 2 mesi con l’abbonamento annuale a 89,90 euro.

Ms. Marvel in streaming: trama e cast

Ecco la trama ufficiale di Ms. Marvel:

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Iman Vellani è la protagonista Kamala Khan alias Ms. Marvel, nel resto del cast troviamo:

Bruno Carrelli, interpretato da Matt Lintz: il migliore amico di Kamala

Kareem / Red Dagger, interpretato da Aramis Knight

Kamran, interpretato da Rish Shah

Muneeba Khan, interpretata da Zenobia Shroff; madre di Kamala e moglie di Yusuf

Yusuf Khan, interpretato da Mohan Kapur: padre di Kamala e marito di Muneeba

Amir Khan, interpretato da Saagar Shaikh: fratello di Kamala

Troviamo anche Laurel Marsden nel ruolo di Zoe Zimmer, Adaku Ononogbo nel ruolo di Fariha e Randy Havens, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer, Alysia Reiner, Anjali Bhimani, Fawad Khan, Nimra Bucha, Alyy Khan, Mehwish Hayat e Samina Ahmad.

Ms. Marvel in streaming: chi è la protagonista

Iman Vellani è al suo debutto assoluto: l’attrice classe 2002 è nata da immigrati musulmani dal Pakistan e si è diplomata alla Unionville High School della municipalità regionale di York. Prima di essere scelta per questo ruolo così importante è stata selezionata come membro del TIFF Next Wave Committee al Toronto International Film Festival del 2019. La Vellani tornerà sempre nello stesso personaggio nel film The Marvels, sequel di Captain Marvel, in cui sarà protagonista insieme a Brie Larson e Teyonah Parris.

Potrebbe interessarti anche: Obi-Wan Kenobi in streaming: dove vederlo