Obi-Wan Kenobi in streaming: dove vederlo

È finalmente disponibile su Disney+ Obi-Wan Kenobi, la serie evento che vede dietro la macchina da presa Deborah Chow, già regista di due amati episodi della prima stagione di The Mandalorian. Si tratta della terza miniserie ambientata nell’universo di Star Wars e la storia si svolge dieci anni dopo quello che è successo nel film La vendetta di Sith. Non a caso proprio all’inizio del primo episodio c’è un piccolo “riassunto delle puntate precedenti”, proprio per capire dove eravamo rimasti. Le puntate – 6 in tutto – sono pubblicate ogni mercoledì su Disney Plus. L’abbonamento al servizio di streaming costa 8,99 euro al mese, in alternativa si possono risparmiare quasi 2 mesi con l’abbonamento annuale a 89,90 euro.

Obi-Wan Kenobi: la trama ufficiale

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

“È stato interessante approfondire un personaggio così iconico, qualcuno che conosciamo e amiamo. Alec Guinness, che lo interpretò negli anni ’70, lo ha descritto come un uomo saggio e spirituale. Poi mi sono aggiunto io, dall’Episodio I al III, con la sua evoluzione in padawan, da studente a Jedi. Fino a questo Obi-Wan, che si ritrova perso. È come se fosse danneggiato, rotto e non sa bene cosa fare“, ha dichiarato lo stesso protagonista assoluto Ewan McGregor al Corriere. Ricordiamo che l’attore torna nel suo ruolo del Maestro Jedi dopo aver ricoperto questo ruolo nella triologia prequel.

Obi-Wan Kenobi: il cast ufficiale

Questa miniserie segna anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Nel cast troviamo anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi: