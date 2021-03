Obi-Wan Kenobi su Disney+: uscita, trama e cast

Obi-Wan Kenobi su Disney+: uscita

Cominceranno il prossimo aprile le riprese di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie originale Disney+ con Ewan McGregor nei panni dell'iconico Maestro Jedi. La serie evento vede dietro la macchina da presa Deborah Chow, già regista di due acclamati episodi della prima stagione di The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi su Disney+: trama

La sinossi parte 10 anni dopo la storia drammatica di Star Wars: La Vendetta dei Sith, in cui Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, divenuto il malvagio Signore dei Sith Darth Vader. Al momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo, come ovviamente non è stato annunciato quando arriveranno queste puntate inedite sulla famosa piattaforma di streaming, ma probabilmente tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Obi-Wan Kenobi su Disney+: cast

Oltre a Ewan McGregor nei panni dell’iconico Maestro Jedi, c’è anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. I produttori esecutivi di Obi-Wan Kenobi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor, mentre Joby Harold è lo sceneggiatore. Carmen Cuba è la direttrice dei casting. Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film, alle serie e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic oltre al nuovo brand di contenuti di intrattenimento generale Star.