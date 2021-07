Le canzoni tormentone dell’estate 2021 rappresentano la migliore playlist che si possa preparare in vista del relax che le vacanze estive presuppongono. Tra hit italiane ed internazionali non hai che l’imbarazzo della scelta. Se sei in cerca della musica per la tua estate 2021 sei nel posto giusto: noi ti elenchiamo i titoli delle canzoni, a te non resta altro da fare che andare ad ascoltarle su Youtube, Spotify o qualsiasi altra piattaforma ti piaccia.

Playlist estate 2021: i tormentoni del momento

L’estate è oramai entrata nel vivo e le vacanze sono finalmente iniziate! Come ogni anno, la bella stagione è caratterizzata da quella voglia di libertà che, soprattutto alla luce dell’ultimo anno e mezzo, è ancora più forte. Si inizia, forse, a tornare ad un briciolo di normalità con outfit leggerissimi, gite fuori porta e, naturalmente, gli immancabili tormentoni estivi. Sono tantissimi i brani che risuonano in continuazione in radio e che soddisfano tutti i gusti musicali, dal pop al reggaeton passando per suoni latini e tocchi di elettronica. La playlist dell’estate perfetta contiene, ovviamente, sia tormentoni italiani che internazionali quindi non preoccuparti, avrai l’imbarazzo della scelta!

Playlist estate 2021: le migliori hit italiane

Per quanto riguarda i tormentoni italiani, di sicuro in prima linea troviamo la coppia Morandi-Jovanotti con il brano “L’allegria”. Uno dei singoli più suonati resta però “Mille“, nato dall’improbabile incontro tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Ecco la playlist italiana da memorizzare:

“Un bacio all’improvviso” – Rocco Hunt e Ana Mena

“Ma Stasera” – Marco Mengoni

“Mille” – Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti

“Cinema” – Samuel & Francesca Michielin

“Mohicani” – Boomdabash & Baby K

“L’allegria” – Gianni Morandi & Jovanotti

“Movimento Lento” – Annalisa feat. Federico Rossi

“Malibù” – Sangiovanni

“Un altro ballo” – Fred De Palma & Anitta

“Shimmy shimmy” – Takagi & Ketra, Giusy Ferreri

“Pistolero” – Elettra Lamborghini

“La scelta” – Caparezza

“La genesi del tuo colore” – Irama

Playlist estate 2021: le migliori hit internazionali

Il mondo musicale straniero, come sempre, è ricco e variegato e ci fornisce su un piatto d’argento una serie di hit pronte ad accontentare tutti i gusti, dagli amanti dei Coldplay ai fan di Justin Bieber. Ecco i brani internazionali da imparare a memoria:

“Fireworks” – Purple Disco Machine

“Higher Power” – Coldplay

“We are Teh People” – Martin Garriz feat Bono & The Edge

“Peaches” – Justin Bieber

“Right Now ” – Sophie and the Giants

“Run” – Onerepublic

“Leave the door Open” – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

“Iko Iko” – Justin Wellington feat Small Jam

