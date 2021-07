E’ tempo di fare il punto sui tormentoni estivi 2021: quali sono i più ascoltati? La storia delle hit funziona più o meno così. Inizia a far capolino in radio verso la metà di maggio. Sulle prime non ci si fa neanche caso. Poi la si ascolta sempre più frequentemente. A casa, in strada, in auto, al supermarket. Due, tre passaggi giornalieri fin quando la inizia a canticchiare e fischiettare anche chi, quel tipo di musica, la detesta. Poi è la volta del grande palcoscenico. La spiaggia. Ed un brano che mette insieme pochi pensierini tenuti insieme da una melodia altamente orecchiabile si fa tormentone. Poi ecco l’autunno, l’inverno. La canzone (e molte volte, con essa, il cantante) scompare. Ma qualcosa resta.

Sì, perché i tormentoni musicalmente non saranno il massimo, ma finiscono per essere la colonna sonora di amori, falò, serate con amici ed ogni genere di esperienze ludiche tipicamente estive, che diventano teneri ricordi col passare degli anni. E’ soprattutto per questo che finiamo, inevitabilmente, per adorarli almeno un po’, al di là del minimo sindacale di arte in essi contenuti.

10 canzoni tormentoni dell’estate 2021

Ed anche l’estate 2021 non farà eccezione: avrà i suoi tormentoni da propinarci quale sfondo musicale delle nostre vacanze. Siete in procinto di creare la vostra playlist di viaggio e non sapete cosa metterci dentro? Ecco 10 titoli di tormentoni estivi italiani e stranieri 2021 più ascoltati (o che, perlomeno, promettono di esserlo date le premesse.)

1. Mille (Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti)

2. Pistolero (Elettra Lamborghini)

3. Lady (Sangiovanni)

4. Pa Ti (Baby K, Omar Montes)

5. Ti raggiungerò (Fred De Palma)

6. Zitti e Buoni (Maneskin)

7. Salsa (J-ax & Jake La Furia)

8. Un bacio all’improvviso (Rocco Hunt, Ana Mena)

9. Musica Leggerissima (Colapesce, Dimartino)

10. Beautiful Mistakes (Maroon 5 ft. Megan Thee Stallion)

