Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: il film tanto atteso

L’attesa sta per finire, tra poche ore potremo vedere finalmente il film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal che, a causa della pandemia, è stato posticipato. In questo lungometraggio, che è diviso in due parti, Sailor Moon ed i suoi amici cercano di riportare la luce sulla Terra dopo che un’eclissi solare totale ha trasformato tutto in oscurità. Si tratta della prosecuzione del progetto Sailor Moon Crystal, la serie anime che, a partire dal 2014, ha ripreso le avventure di Bunny e delle altre paladine della legge. Ma scopriamo qualcosa in più sul trailer.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: il trailer

Pretty Guardian Sailor Moon: Eternal adatterà l’arco narrativo raccontato nella quarta parte del manga (dall’atto 34 al 42, per la precisione), già trasposto nella stagione animata Sailor Moon SuperS, in italiano Sailor Moon e il mistero dei sogni. Nel trailer vediamo Sailor Moon e Sailor Chibimoon nelle loro nuove incarnazioni, ma ci sono anche Mercury, Mars, Jupiter, Venus… e poi Uranus, Neptune, Pluto e Saturn lanciare nuovi attacchi. Non ci sono, però, immagini del cavallo alato Pegasus o dei nemici come il Trio e il Quartetto amazzonico.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: l’uscita

Ci siamo subito messi a parlare del film, del trailer e di dove eravamo rimasti e ci siamo dimenticati di dirvi la cosa più importante. Tenetevi forte, perchè oggi, si, avete letto bene, proprio oggi, Pretty Guardian Sailor Moon: Eternal sarà disponibile su Netflix. Non perdete altro tempo, correte subito a scoprire quali nuove avventure vivranno le guerriere sailor!

