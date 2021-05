Catalogo Netflix Giugno 2021: film e serie TV in arrivo

Eccoci pronti con il catalogo Netflix di Giugno 2021. Siamo pronti a rivelarvi tutti i film e le serie TV novità in arrivo sulla piattaforma. Netflix continua ad essere la più usata dagli italiani, grazie ad un catalogo sempre ricco di nuovi film e serie avvincenti. Anche se si avvicina la bella stagione e siamo pronti a trascorrere intere giornate al parco o in riva al mare, di sera non c’è cosa migliore che rilassarsi magari godendosi un film con gli amici o il proprio partner. Con Netflix avrete una vasta scelta: ecco tutte le novità che vi aspettano a Giugno.

Catalogo Netflix Giugno 2021: film e serie TV

Le serie Tv di Netflix appassionano, ormai, milioni di spettatori in tutto il mondo. Giugno sarà ricco sia di prodotti nuovi che di serie di successo che continuano a sfornare stagioni su stagioni, ma anche di qualche film. Eccoli tutti, con le rispettive date di uscita rigorosamente in ordine cronologico!

Dancing Queens (3 giugno). E’ un commovente film svedese che racconta la storia di una ballerina talentuosa che, sperando di farsi notare dal coreografo, inizia a fare le pulizie in un club di drag queen.

(3 giugno). E’ un commovente film svedese che racconta la storia di una ballerina talentuosa che, sperando di farsi notare dal coreografo, inizia a fare le pulizie in un club di drag queen. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie . Il film super atteso dai fans di Sailor Moon. In questo lungometraggio, che è diviso in due parti, Sailor Moon ed i suoi amici cercano di riportare la luce sulla Terra dopo che un’eclissi solare totale ha trasformato tutto in oscurità.

. Il film super atteso dai fans di Sailor Moon. In questo lungometraggio, che è diviso in due parti, Sailor Moon ed i suoi amici cercano di riportare la luce sulla Terra dopo che un’eclissi solare totale ha trasformato tutto in oscurità. Sweet Tooth (4 giugno). E’ l’attesissima serie prodotta da Robert Downey Jr. . Tratta dal fumetto di Jeff Lemire DC, racconta le vicende di un ragazzo mezzo uomo e mezzo cervo.

(4 giugno). E’ l’attesissima serie prodotta da . Tratta dal fumetto di Jeff Lemire DC, racconta le vicende di un ragazzo mezzo uomo e mezzo cervo. Awake (9 giugno). Il thriller fantascientifico segue le sorti di una ex soldatessa (interpretata da Gina Rodriguez) che, insieme alla figlia, pensa di poter risolvere la crisi che ha colpito il mondo privando gli uomini del sonno.

(9 giugno). Il thriller fantascientifico segue le sorti di una ex soldatessa (interpretata da Gina Rodriguez) che, insieme alla figlia, pensa di poter risolvere la crisi che ha colpito il mondo privando gli uomini del sonno. Wish Dragon (11 giugno). In arrivo l’11 giugno questo film fantasy che ha come protagonista lo studente universitario Din e un drago rosa che ne esaudisce i desideri durante il viaggio intrapreso alla ricerca di un amico perduto.

(11 giugno). In arrivo l’11 giugno questo che ha come protagonista lo studente universitario Din e un drago rosa che ne esaudisce i desideri durante il viaggio intrapreso alla ricerca di un amico perduto. Elite , 4 Stagione (18 giugno). I fans di Elite saranno accontentati: in arrivo, fra qualche settimana, la quarta stagione della serie spagnola.

, 4 Stagione (18 giugno). I fans di Elite saranno accontentati: in arrivo, fra qualche settimana, la quarta stagione della serie spagnola. Fatherhood (18 giugno). Kevin Hart interpreta un ruolo serio: nel film adattamento del libro di memorie dello scrittore Matthew Logelin, sarà un padre che dovrà affrontare una dolorosa perdita.

(18 giugno). Kevin Hart interpreta un ruolo serio: nel film adattamento del libro di memorie dello scrittore Matthew Logelin, sarà un padre che dovrà affrontare una dolorosa perdita. Good on Paper (23 giugno) Ci sarà da ridere grazie a questa commedia romantica che ha per protagonista una simpatica fanciulla alle prese con l’incontro con un ragazzo apparentemente perfetto. Come finirà?

(23 giugno) Ci sarà da ridere grazie a questa commedia romantica che ha per protagonista una simpatica fanciulla alle prese con l’incontro con un ragazzo apparentemente perfetto. Come finirà? The Ice Road (25 giugno) Liam Neeson, in questo film ambientato nel Canada settentrionale, dovrà portare in salvo i minatori di una miniera di diamanti dopo il suo crollo. Il tutto, lottando contro una gelida tempesta invernale.

(25 giugno) Liam Neeson, in questo film ambientato nel Canada settentrionale, dovrà portare in salvo i minatori di una miniera di diamanti dopo il suo crollo. Il tutto, lottando contro una gelida tempesta invernale. America: The Motion Picture (30 giugno). Ultimo dei film in arrivo su Netflix a giugno 2021. Si tratta di un film d’animazione, in realtà, e vedrà trattare (con approccio irriverente) i padri fondatori d’America.

