Radio Italia Live 2021: gli artisti della nuova edizione

Torna Radio Italia Live 2021

Dal 12 novembre, ogni venerdì alle 21:00, torna Radio Italia Live, il primo programma originale dedicato ai protagonisti della musica italiana e alle loro produzioni dal vivo. Il tutto andrà in scena dal REWARD MUSIC PLACE, posto ideale per le performance dei cantanti italiani che tornano a conoscere i fan in uno spazio unico e all’avanguardia, al via la nuova stagione della trasmissione presentata dalle speaker Manola Moslehi e Daniela Cappelletti con la partecipazione della creator Giulia Penna, che per il secondo anno farà dei contributi personalizzati capaci di unire il mondo della musica a quello dei social network. Ma chi ci sarà?

Radio Italia Live 2021: i protagonisti

Ecco i primi artisti di questa edizione: ROCCO HUNT (puntata in onda il 12 novembre), BABY K (puntata in onda il 19 novembre), DEDDY (puntata in onda il 26 novembre), SANGIOVANNI (puntata in onda il 3 dicembre), LOREDANA BERTE’ (puntata in onda il 10 dicembre), CARMEN CONSOLI (puntata in onda il 17 dicembre). “Siamo arrivati al 22simo anno di musica dal vivo. In questi 22 anni la musica italiana è cambiata, ma è rimasta costante la voglia di suonare su un palco. Siamo stati testimoni di questo percorso e iniziamo questa nuova stagione con entusiasmo e con tanti giovani che si esibiranno sul palco del Reward Music Place, un palco con caratteristiche, tecnologicamente parlando, uniche e una storia assolutamente unica”, ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana.

Radio Italia Live 2021: dove vederlo

RADIO ITALIA LIVE va in onda su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it. Promozione e copertura delle puntate anche sui social ufficiali di Radio Italia: Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitter con l’hashtag #radioitalialive.

Leggi anche: