Ristoranti in Italia: cosa sapere

Dimmi dove mangi e ti dirò chi sei! Oggi ci vogliamo dedicare interamente al buon cibo e ai ristoranti, in particolare girovagando per l’Italia ci vogliamo fermare nei 5 migliori ristoranti, accomodarci al tavolo, leggere i menù e prepararci a godere del buon cibo. Per chi ha già girato l’Italia in lungo e in largo, quello che stiamo per dire non sarà una sorpresa, probabilmente siete già a conoscenza di questa lista di ristoranti che stiamo per proporvi. Per tutti gli altri, invece, è il momento di aprire bene occhi e orecchie e prendere appunti. Non perdiamo altro tempo, iniziamo il nostro viaggio culinario.

Ristoranti, i migliori stellati: l’elenco

Signori e Signore tenetevi forte e preparatevi a prendere appunti, ecco a voi 5 dei migliori ristoranti stellati che il nostro bellissimo paese, l’italia, ci offre. Iniziamo subito con l’elenco:

Da Vittorio : situato a Brusaporto in provincia di Bergamo : si respira un clima elegante;

: situato a Brusaporto in provincia di : si respira un clima elegante; Uliasssi : situato a Senigallia, in provincia di Ancona : situato tra il porto e la spiaggia;

: situato a Senigallia, in provincia di : situato tra il porto e la spiaggia; Piazza Duomo : ad Alba, in provincia di Cuneo : in questo ristorante dal clima raccolto si può incontrare una vera e propria celebrazione della cucina delle Langhe;

: ad Alba, in provincia di : in questo ristorante dal clima raccolto si può incontrare una vera e propria celebrazione della cucina delle Langhe; Dal Pescatore : a Canneto Sull’oglio, in provincia di Mantova : non è solo un luogo dove mangiare bene ma anche una destinazione, che affianca alla cucina d’eccellenza anche la piacevolezza del contesto, tra salotti e giardini che sembrano incantati;

: a Canneto Sull’oglio, in provincia di : non è solo un luogo dove mangiare bene ma anche una destinazione, che affianca alla cucina d’eccellenza anche la piacevolezza del contesto, tra salotti e giardini che sembrano incantati; La Pergola: a Roma: il ristorante adatto per chi va alla ricerca dei sapori mediterranei e una vista mozzafiato.

Ristoranti e catene per studenti: dove trovarli

Se non consocete tutti i ristoranti stellati nel posto in cui vivete, potete affidarvi a internet e troverete tutto quello che cercate; vi basterà fare una semplice e veloce ricerca e avrete a disposizione l’elenco di tutti i locali nelle vicinanze. Non solo, se cercate bene, potrete trovare anche il menù con prezzi ed eventuali offerte. Il buon ccibo è, ormai, a portata di click.