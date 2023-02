Festival di Sanremo 2022: la prima puntata

“Per me è una festa tornarci. Negli ultimi anni il palcoscenico del festival è tornato centrale ed è molto importante per la musica italiana. Mi ricordo quando vedevo Sanremo al bar di Monghidoro con mio padre, con Modugno che allargava le braccia e faceva il giro del mondo. Da allora io ci sono venuto molto volte. Quest’anno Amadeus mi ha chiesto di venire e l’ho fatto. Sanremo piace alla gente, me ne accorgo anche per strada: ha 73 anni, ma secondo me andrà avanti ancora decine e decine di anni“, queste le parole di Gianni Morandi, co-conduttore al fianco di Amadeus della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Dal 7 all’11 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio2 torna il Festival della Canzone Italiana, il quarto ad opera del conduttore che porta a Sanremo 28 artisti in gara. Ma chi si esibirà nella prima puntata e quale sarà l’ordine di uscita?

Festival di Sanremo 2023: scaletta prima puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dallo stesso Amadeus nel corso della prima conferenza stampa:

1 Anna Oxa Sali (Canto dell’anima)

2 Gianmaria Mostro

3 Mr. Rain Supereroi

4 Marco Mengoni Due vite

5 Ariete Mare di guai

6 Ultimo Alba

7 Coma_Cose L’addio

8 Elodie Due

9 Leo Gassman Terzo cuore

10 I Cugini di Campagna Lettera 22

11 Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato

12 Olly Polvere

13 Colla Zio Non mi va

14 Mara Sattei Duemilaminuti

Nella seconda puntata si esibiranno Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola & Chiara.

Festival di Sanremo 2023: anticipazioni

Sono 28 i cantanti in gara, sei dei quali che arrivano a Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungeranno nelle prossime serate anche la giuria Demoscopica e il classico Televoto. Le co-conduttrici sono Chiara Ferragni, Paola Enogu, Chiara Francini e Francesca Fagnani. “Nei testi delle canzoni ho trovato questa urgenza di dire, di non perdere tempo, c’è desiderio di raccontarsi senza pudore, specie nei giovani artisti che hanno vissuto una fase complicatissima, il silenzio relazionale e allora si mettono in gioco con leggerezza e profondità. Sarà una grande festa fatta di memoria, commozione, allegria, sobrietà e semplicità che contrassegnano questo padrone di casa, accompagnato da un artista come Morandi che ha fatto la storia della musica”, ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

Potrebbe interessarti anche: