Maneskin ospiti di Sanremo 2023: l’annuncio ufficiale

Sembra una notizia scontata, infatti molti si aspettavano questa rivelazione. Nell’edizione delle 20 del TG1 di venerdì 20 gennaio 2023 Amadeus ha confermato che i Maneskin saranno super ospiti della 73esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in scena dalla città dei fiori dal 7 all’11 febbraio prossimi. La band capitanata da Damiano David era presente con il padrone di casa negli studi di Saxa Rubra a Roma della Rete Ammiraglia. Una città importante per il gruppo originario del quartiere Monteverde in quanto proprio poche ore prima avevano presentato il nuovo album “Rush” con un matrimonio speciale che si è svolto a Palazzo Brancaccio.

Maneskin ospiti di Sanremo 2023: in quale serata

Ma quando si esibiranno i Maneskin? Il gruppo sarà protagonista della terza serata, quella di giovedì 9 febbraio. Sicuramente i ragazzi proporranno sul palco del Teatro Ariston il nuovo singolo “Gossip“, che vede la partecipazione del leggendario Tom Morello, chitarrista di band leggendarie e famose in tutto il mondo. “Quando mi hanno parlato di una band italiana che fa rock ho pensato Ma davvero? Ma dai. E invece vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto – ha detto proprio lo stesso Morello – La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock n roll per le nuove generazioni. Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio! Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90“. I ragazzi proporranno anche “Zitti e buoni“, canzone che li ha fatti trionfare proprio nella kermesse canora di mamma Rai nel 2021?

Sanremo 2023: le anticipazioni

Solo qualche giorno fa la stampa ha potuto ascoltare in anteprima le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023 e al momento i favoriti sembrano rimanere Marco Mengoni ed Ultimo. Riuscirà Mengoni a fare la doppietta dopo la vittoria nel 2013? Il cantautore romano invece ha trionfato a Sanremo Giovani, tuttavia l’anno successivo è riuscito ad acchiappare solo un secondo posto – con tanto di polemiche al seguito – dietro a Mahmood con il suo brano tormentone “Soldi”. Chi avrà la meglio?

