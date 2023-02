Festival di Sanremo 2023: la prima puntata

La prima puntata del Festival di Sanremo 2023 è andata in scena martedì 7 febbraio: il debutto della 73esima edizione è stato un vero e proprio record di ascolti con più di 16 milioni di telespettatori. La kermesse canora di mamma Rai ha registrato un ascolto medio di 10 milioni 758 mila e uno share medio del 62,5 per cento. La prima parte (21.18 – 23.44) è stata vista da 14 milioni 160 mila spettatori, con uno share del 61.7 per cento. La seconda parte (23.48 – 01.40) ha avuto 6 milioni 296 mila telespettatori, con uno share del 64.7 per cento. Il picco di ascolto è stato registrato alle 21.37 con 16 milioni 470mila e quello di share l’1.14 con il 69,2 per cento. Ricordiamo che l’evento verrà trasmesso fino all’11 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio 2.. Ma chi si esibirà nella seconda puntata e quale sarà l’ordine di uscita?

Festival di Sanremo 2023: scaletta seconda puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dallo stesso Amadeus nel corso della prima conferenza stampa:

Ingresso di Amadeus e di Gianni Morandi

Gianni Morandi canta “Grazie dei fior”

Will – “Stupido”

Modà – “Lasciami”

Francesco Arca e Mario Di Leva presentano la fiction “Resta con me”

Ingresso di Francesca Fagnani

Sethu – “Cause perse”

Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano cantano, rispettivamente, “In ginocchio da te”, “Vent’anni” e “Nel sole”

Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano cantano “Andavo a cento all’ora”, “Se bruciasse la città”, “Mattino”, “Rose rosse”, “Scende la pioggia” e “Felicità”

Massimo Ranieri canta “Perdere l’amore”, Gianni Morandi canta “Uno su mille” e Al Bano canta “È la mia vita”

Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano cantano “Il nostro concerto”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Lazza – “Cenere”

Giorgia – “Parole dette male”

Monologo di Pegah e successivo ingresso di Drusilla Foer

Colapesce Dimartino – “Splash”

Renga e Nek cantano medley di “La tua bellezza” e “Fatti avanti amore” dal palco di piazza Colombo

Seconda discesa di Francesca Fagnani

Shari – “Egoista”

I Black Eyed Peas cantano un medley di “Mamacita”, “Don’t you worry” e “I gotta feeeling” e poi “Simply the best”

Madame – “Il bene nel male”

Monologo di Francesca Fagnani

Fedez canta “Freestyle” e “Problemi con tutti” dal palco della nave

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Terza discesa di Francesca Fagnani

LDA – “Se poi domani”

Paola & Chiara – “Furore”

Monologo comico di Angelo Duro

Annuncio della classifica di serata

Annuncio della classifica completa

Festival di Sanremo 2023: anticipazioni

Sono 28 i cantanti in gara, sei dei quali che arrivano a Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno ancora una volta al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungeranno nelle prossime serate anche la giuria Demoscopica e il classico Televoto. Le co-conduttrici sono Chiara Ferragni, Paola Enogu, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Ecco la classifica della prima puntata:

Marco Mengoni Due vite Elodie Due Coma_Cose L’addio Ultimo Alba Leo Gassman Terzo cuore Mara Sattei Duemilaminuti Colla Zio Non mi va I Cugini di Campagna Lettera 22 Mr. Rain Supereroi Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato Ariete Mare di guai Gianmaria Mostro Olly Polvere Anna Oxa Sali (Canto dell’anima)

