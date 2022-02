Scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022: cos’è successo nella seconda puntata

La seconda puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è stato un vero e proprio record: si contano 11.320 mila telespettatori con il 55.8 per cento contro i 10 milioni 911 mila e 54.7 per cento della prima puntata. In termini di share, nello specifico, il dato della seconda serata è il più alto dal 1995. Il picco d’ascolto c’è stato alle 21.45 con 16 milioni 214 mila telespettatori e quello di share alle 23.29 con il 60.9 per cento quando c’era Checco Zalone. Ecco la classifica generale dopo le prime due puntate:

Elisa – “O forse sei tu” Mahmood & Blanco – Brividi La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Emma – “Ogni volta è così” Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica” Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Irama – “Ovunque sarai” Fabrizio Moro – “Sei tu” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” Noemi – Ti amo non lo so dire Sangiovanni – “Farfalle” Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica Matteo Romano – “Virale” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” Giusy Ferreri – Miele Iva Zanicchi – “Voglio amarti” Aka 7even – “Perfetta così” Le Vibrazioni – “Tantissimo” Yuman – Ora e qui Tananai – “Sesso occasionale” Ana Mena – Duecentomila ore

Festival di Sanremo 2022: scaletta terza puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dall’ufficio stampa nel corso della giornata:

Giusy Ferreri

Highsnob & Hu

Fabrizio Moro

Aka 7even

Massimo Ranieri

Dargen D’Amico

Irama

Ditonellapiaga e Rettore

Michele bravi

Rkomi

Mahmood & blanco

Gianni Morandi

Tananai

Elisa

Rappresentante di lista

Iva Zanicchi

Achille Lauro

Matteo Romano

Ana Mena

Sangiovanni

Emma

Yuman

Le Vibrazioni

Giovanni Truppi

Noemi

Festival di Sanremo 2022: anticipazioni terza puntata

Co-conduttrice attesa Drusilla Foer, mentre come super-ospite ci sarà Cesare Cremonini che sui social ha scritto: “Ringrazio Amadeus e tutta la Rai per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti. Sono molto felice di condividere il palco con @drusillafoer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale!Io vorrei farvi volare. #UnaNotteASanremo”. Tanta attesa anche per Roberto Saviano, inoltre vedremo anche l’attrice Anna Valle e la cantante Gaia sulla famosa nave.

