Squid Game, il videogioco: è in arrivo?

Dopo il successo della nuovissima serie coreana Squid Game che ha portato a ben 111 milioni di spettatori in tutto il mondo, si sta pensando di fare un videogioco ispirato proprio alla serie. Minyoung Kim, il vice presidente del contenuto della divisione Asiatico-Pacifica di Netflix, ha dichiarato in una recente intervista, che considerata la molta richiesta sulla serie, sta progettando la realizzazione del videogame. Si sta quindi lavorando e cercando di capire come crearla e portarla al pubblico rispettando però il più possibile tutte le linee guida e il messaggio della serie che il registra ha voluto trasmettere.

Squid Game, il videogioco: come sarà

Ma come sarà a questo punto il videogioco di Squid Game che dovrebbe uscire? Il videogame si ispirerà molto al videogioco già presente di “Fortnite”, quindi sarà un Battle royale che riporterà la trama, la storia e gli avvenimenti della serie stessa. Non è ancora certo il nome di questo gioco, quando uscirà e né tanto meno se ci sarà l’effettiva realizzazione. Non ci resta che aspettare e sperare che venga fatto.

Squid Game, il videogioco: dove sarà disponibile

Ma dove sarà possibile giocare al gioco di Squid Game? Alcuni mesi fa Netflix ha annunciato di rendere la piattaforma di streaming Netflix anche un’app dove trovare diversi giochi d’intrattenimento per cui, molto probabilmente, il gioco lo potremo trovare sulla piattaforma stessa. L’idea che frulla in testa però è quella di rendere l’app disponibile e accessibile anche a tutti coloro che non hanno l’abbonamento alla piattaforma streaming e di renderla quindi visibile anche sulle piattaforme di “Playstore” per gli utenti Android e di “Apple store”per i possessori di Iphone.