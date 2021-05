Star Wars Day: perché si festeggia

Amanti della saga stellare di Star Wars, ci siete? Siete sintonizzati con noi? Oggi, 4 maggio, si celebra lo Star Wars Day! E noi siamo qui per ripercorrere insieme a voi quella che è stata una delle saghe più belle e avvincenti in assoluto nella storia del cinema mondiale. Per festeggiare il giorno dedicato alla saga, vogliamo innanzitutto svelarvi perché proprio il 4 maggio e poi vi riveliamo qualche piccola curiosità.

Leggi anche: Star Wars: dove è stata girata la saga

Star Wars Day: perché si festeggia il 4 maggio

Volete sapere perché il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day? Mettetevi comodi e leggeteci. Nel 1978 furono proprio i fan delle celebre saga a creare “May the FOURTH Be With You”, una simpatica variazione del leggendario slogan del primo film di Star Wars: “May the Force Be With You” (Che la forza sia con te). All’inizio, infatti, il gioco di parole venne utilizzato dai fan statunitensi in occasione delle celebrazioni del 4 luglio. L’anno successivo acquistò un ulteriore significato quando, il 4 maggio 1979, apparve un’intera pagina sul London Evening News, come augurio alla neo premier britannica Margaret Thatcher per l’incarico che avrebbe assunto proprio quel giorno: “May the Fourth Be With You, Maggie!” ,“Che il 4 maggio sia con te, Maggie!”.

Non perderti: