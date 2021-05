E’ in arrivo, su Netflix, Sweet Tooth, fumetto della DC Comics trasformata in una serie fantasy in otto puntate. Cast, trama, data di uscita: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attesissimo dramma post apocalittico prodotto da Robert Downey Jr.

Sweet Thoot, la trama

Gus è un ragazzo metà uomo e metà cervo. La serie lo vede alle prese con la ricerca della verità: sta tentando di scoprire sia cosa abbia causato l’evento catastrofico che ha devastato il mondo, sia il mistero nascosto dietro le sue origini, che lo vedono “intrappolato” in un corpo ibrido.

Dieci anni prima “The Great Crumble” ha provocato il caos del virus nel mondo ed ha portato alla misteriosa comparsa di individui ibridi: ma non si sa questi strani esseri siano la causa o il risultato del virus. Ciò che è successo, è che gli uomini hanno cominciato a temerli e, per questo, a cacciarli.

Ciò non fermerà Gus dal cercare di dare delle risposte alle proprie domande e, dopo avere incontrato un misterioso e solitario errante, Tommy Jeppard, si incamminerà con lui alla ricerca di spiegazioni.

Quando esce? La data

Dopo mesi di attesa finalmente potremo vederlo in tv, precisamente su Netflix. Il fantasy drama sarà visibile a partire dal 4 giugno 2021. In realtà, le riprese da parte della produzione erano state completate a gennaio ma, come è accaduto per numerose altre serie, la data di uscita è slittata di diversi mesi a causa della pandemia.

Il Cast di Sweet Tooth

Interessante è il cast della serie tv: Christian Convery sarà Gus. Nonso Anozie, meglio conosciuto per il ruolo di Xaro Xhoan Daxos in Game of Thrones, sarà invece Tommy Jeppard. Adeel Akhtar, interpreterà il dottor Singh, sostenitore del fatto che i bambini ibridi abbiano a che fare con la distruzione dell’umanità. Will Forte, infine, sarà Richard, il padre di Gus.

