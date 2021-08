The Bad Bacth: confermata la seconda stagione su Disney+

The Bad Bacth 2 su Disney+

Lo scorso 5 agosto Disney+ ha confermato l’arrivo della seconda stagione della serie animata acclamata dalla critica Star Wars: The Bad Batch che uscirà nel 2022. “I fan hanno accolto con entusiasmo Star Wars: The Bad Batch e siamo davvero emozionati di vedere l’universo animato di Star Wars continuare a crescere su Disney+ – ha dichiarato Michael Paull, President di Disney+ e ESPN – In qualità di casa dello streaming del franchise Star Wars, non vediamo l’ora che arrivi la seconda stagione di questa serie animata che è stata così tanto apprezzata dai fan”.

The Bad Bacth 2: dove eravamo rimasti

L’executive producer Dave Filoni ha aggiunto: “Insieme a tutto il team Lucasfilm Animation voglio davvero ringraziare Disney+ e tutti i nostri fan per averci dato l’opportunità di continuare a raccontare la storia di Bad Batch”. La prima delle due parti che danno vita al finale della prima stagione di Star Wars: The Bad Batch è disponibile solo sulla piattaforma di streaming dallo scorso 6 agosto. Ricordiamo anche che a breve cominceranno le riprese di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie originale Disney+ con Ewan McGregor nei panni dell’iconico Maestro Jedi.

The Bad Batch: personaggi

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi della serie. Ecco invece i personaggi: