Laura Pausini candidata agli Oscar 2021: l’annuncio

A 15 giorni esatti dalla vittoria dei Golden Globes, Laura Pausini è nominata agli Oscar 2021 nella categoria Best Original Song con Io sì/Seen (Atlantic/Warner). Ricordiamo che la canzone è nata dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici nomination agli Oscar), Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women want e The Mask) e, per il testo italiano coscritto con Niccolò Agliardi. Ecco gli altri brani candidati:

‘Husavik’ da ‘Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga’

‘Hear My Voice’ da ‘Il processo ai Chicago 7’

‘Fight For You’ da ‘Judas and the Black Messiah’

‘Io sì (Seen)’ da ‘La vita davanti a sé’

‘Speak Now’ da ‘One Night in Miami…’

Laura Pausini candidata agli Oscar 2021: la conferenza stampa

“La canzone è nata in inglese, quindi il testo era stato già commissionato apposta per questo film. Quando l’ho sentita era in inglese e non sapevo che avrebbe potuto essere in italiano. Quando l’ho cantata e l’hanno provata sulle immagini, Edoardo mi ha detto che non era convinto, così mi ha chiesto di fare qualche frase in italiano. Non era facilissimo mischiare le due lingue, così la stessa Diane ha detto di farla tutta in italiano. Io e Niccolò Agliardi abbiamo lavorato a questo testo per un mese perché la metrica non poteva cambiare. Il fraseggio e le sillabe inglesi sono diverse ovviamente da quelle italiane”, ha dichiarato Laura nel corso di una conferenza stampa che si è svolta su Zoom il 16 marzo. “Diane la sto sentendo da agosto praticamente tutti i giorni. Lei è innamoratissima del messaggio del film, per questo crede che questa canzone sia più speciale di altre”, ha aggiunto.

E sulla domanda di una possibile conduzione del Festival di Sanremo 2022: “Non lo so. La Rai me l’ha chiesto anni fa, di farlo con Paola Cortellesi, poi un anno me lo chiese Paolo Bonolis. Fino ad oggi non ho accettato perché non mi sento in grado di affrontare questa sfida. Sicuramente non farei la direzione artistica perché sono molto plagiabile, quindi ho i miei preferiti e vorrei vedere loro. Metterei solo i miei amici nel cast. Nel 2022 direi di no perché vorrei uscire con un nuovo disco e non posso fare in contemporanea il Festival”.

