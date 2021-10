Come travestirsi da zombie per Halloween

Vuoi imparare a travestirti da zombie? Che tu abbia, o meno, scelto cosa fare ad Halloween 2021 poco importa. Ciò che conta è avere un’idea da sfruttare a disposizione per qualsiasi occorrenza. Ed un costume fai da te, oltre ad essere economico e a permetterti di essere unico, si può realizzare anche all’ultimo minuto.

Il costume da zombie è una delle migliori opzioni che tu abbia a portata di mano: basta accompagnarlo con un trucco inquietante ed il gioco è fatto. Ma se non sai da dove iniziare, ti diamo qualche consiglio per non perdere tempo. Recupera vecchi vestiti che hai in giro per casa e, senza spendere un soldo, avrai pronto il tuo invidiabile travestimento per la notte delle streghe.

Costume da zombie fai da te per Halloween

Se vuoi che il costume da zombie sia quanto più possibile veritiero, dovrai strappare i capi per un travestimento suggestivo. Ad esempio, sfila il fondo della maglia che indosserai e fai degli strappi sulle maniche o al centro. Ma senza esagerare. Il tuo obiettivo è apparire in cattive condizioni. Strappa anche i pantaloni per creare un effetto simile. Se puoi, opta per dei colori scuri, come grigio o marrone. Non solo sembreranno più vecchi, ma faranno risaltare il sangue finto che applicheremo dopo.

Ed a proposito di questo, realizzalo in casa seguendo questa ricetta e, con un pennello, spruzzalo sopra i vestiti in maniera casuale. Così come per i vestiti, è importante evitare di indossare scarpe troppo nuove. Uno, perché attirerebbero troppo l’attenzione, due perché nella baldoria della festa potrebbero rovinarsi. Per completare al meglio il travestimento da zombie fai da te, utilizza degli accessori che renderanno l’immagine più veritiera e causeranno vero terrore. Intramontabile è il coltello conficcato nella testa, ma non è il solo: sbizzarrisciti.

Trucco da zombie passo dopo passo

Altrettanto importante è il trucco da zombie.

Dopo aver ben pulito il viso con acqua e sapone, applica una base grigia lasciando libera l’area degli occhi. Adesso, con un batuffolo di cotone, sfumala bene per un risultato uniforme migliore.

Dipingi l’area degli occhi con l’ombretto scuro creando delle occhiaie pronunciate e colorando anche le palpebre.

Infine, applica il sangue finto sull’estremità destra della fronte, lasciando cadere delle gocce che scorrono su tutto il viso.

Se vuoi esagerare, applica alcune gocce anche all’angolo delle labbra.

Bene, non ti resta che arruffare la tua capigliatura ed uscire!

