“Vita da Carlo”, la serie: cosa sapere

La nuova serie “Vita da Carlo,” firmata e interpretata dal divertentissimo Carlo Verdone è una serie televisiva italiana uscita in Italia su Amazon Prime Video il 5 Novembre 2021. La serie è incentrata sulla vita di Carlo Verdone che interpreta se stesso mettendo in scena i drammi e la comicità della sua vita privata e del rapporto con una madre amorevole e nello stesso momento oppressiva. E’ ambientata a Roma, città dov’è nato: sono 10 gli episodi per raccontare l’uomo dietro l’attore comico più amato dal pubblico italiano.

“Vita da Carlo”, la serie: le curiosità

La casa di “Vita da Carlo,” che vediamo nella serie, non è la vera abitazione dell’attore. Il pubblico italiano si è chiesto per giorni e giorni se quella che vediamo nelle scene fosse la vera casa dell’artista romano. E’ stato proprio Carlo Verdone, in un video su Facebook, a dire la verità: “La casa della serie non è la mia ma è stata riprodotta dal mio scenografo e architetto Giuliano Pannuti”. Lo scenografo ha rivelato anche che molte persone lo contattano per chiedergli informazioni sulla casa della serie e che la gente, una volta svelato che quella non fosse la vera casa di Carlo Verdone, ci è rimasta male.

“Vita da Carlo”, la serie: abitazione

L’abitazione che vediamo nella serie “Vita da Carlo” non è quindi reale: è semplicemente una riproduzione cinematografica allestita al Teatro 2 degli studi di Videa, a Prima Porta, a Roma. Pertanto, il desiderio di molte persone del pubblico italiano che volevano poter visitare la casa del comico, non potrà essere esaudito. In questo momento la casa della serie che era stata ricreata si trova tutta a pezzetti, come i lego, in un magazzino.

