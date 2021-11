Sbarca oggi, 5 novembre, su Prime Video “Vita da Carlo“, la prima serie tv di Carlo Verdone che non solo l’ha scritta, diretta e recitata, ma della quale è il protagonista assoluto. Carlo Verdone è un regista super apprezzato ed il maestro indiscusso della cosiddetta commedia all’italiana. La serie è composta da 10 episodi e si incentra sulla vita – seppur romanzata – di Carlo Verdone.

Il cast di “Vita da Carlo

Iniziamo dal cast, ricco di nomi noti ed apprezzati dal grande pubblico. Alcuni di questi interpreteranno loro stessi, altri saranno delle guest star con delle piccole apparizioni. Altri ancora, invece, saranno amici o conoscenti di Carlo Verdone. Il primo che salta subito all’occhio è Max Tortora (nei panni di se stesso). Ci sarà poi Anita Caprioli nelle vesti di fidata farmacista di Carlo e Monica Guerritore, ovvero la moglie (con la quale non vive più da anni) di Verdone. Ad interpretare i figli saranno Caterina De Angelis e Filippo Contri. Tra le guest star alle quali accennavano prima, ci saranno Rocco Papaleo, Roberto D’Agostino, Antonello Venditti e Alessandro Haber.

“Vita da Carlo”, la trama della serie

Interessante e sicuramente inaspettata è la trama della serie, incentrata sulla candidatura di Verdone a sindaco di Roma. Candidatura caldeggiata da Signoretti-Pennacchi-Zingaretti a seguito di un discorso di Carlo sulle famigerate buche della Capitale diventato virale, suo malgrado, sui social. Le puntate attraverso le quali si esplicherà la serie sono 10 e durano 30 minuti ciascuna. Ovviamente, la candidatura sarà il filo conduttore di una ben più ampia trama: si intersecherà con storie che si protrarrano in tutti gli episodi o si esauriranno in uno solo.

Ma vi abbiamo già detto troppo. Non vi resta che correre su Amazon prime Video ed avviare la prima puntata di “Vita da Carlo”.

