Tribunale di Siena: docenti precari possono lavorare fino a 71 anni senza i contributi

Il dibattito sulla permanenza in servizio dei docenti precari oltre i 67 anni si è riacceso dopo una serie di pronunce giudiziarie che hanno evidenziato un vuoto normativo. Il caso che ha dato impulso alla discussione riguarda un’insegnante collocata a riposo al compimento dei 67 anni, nonostante avesse accumulato soli 12 anni di contributi previdenziali.

Senza aver maturato i requisiti minimi per la pensione, la docente si è trovata nella condizione paradossale di non percepire né stipendio né assegno pensionistico. Il Tribunale ha disposto il reintegro in servizio, riconoscendo l’illegittimità di una situazione che lascia il lavoratore privo di qualsiasi forma di reddito.

La pronuncia ha messo in luce il contrasto tra la normativa che impone l’uscita obbligata a 67 anni e l’assenza dei requisiti contributivi necessari per accedere alla pensione, stabiliti in almeno 20 anni. Questa decisione apre la strada a un ripensamento delle regole che disciplinano l’età pensionabile per chi non ha completato una carriera continuativa.

La decisione del tribunale di Siena: riammissione in graduatoria oltre i 67 anni

Il Tribunale di Siena ha stabilito che una docente precaria, esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) al compimento dei 67 anni, deve essere riammessa poiché priva dei requisiti minimi per la pensione. La sentenza afferma un principio chiave: l’esclusione automatica per età è illegittima se il docente non ha ancora maturato i contributi necessari e può raggiungere il requisito contributivo continuando a lavorare.

Il provvedimento apre alla possibilità di lavorare fino a 71 anni, estendendo ai precari una facoltà già riconosciuta ai docenti di ruolo. Questo allineamento colma una disparità di trattamento che penalizzava chi ha svolto carriere discontinue senza mai ottenere la stabilizzazione.

La decisione senese si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza la parità di trattamento tra lavoratori precari e di ruolo, riconoscendo che entrambi devono poter completare i contributi minimi prima dell’uscita definitiva dal lavoro. L’impatto pratico è immediato per chi, con anni di supplenze alle spalle, rischiava di restare senza reddito.

Il limbo tra lavoro e pensione: un vuoto di tutele

La normativa vigente può generare un vuoto di tutele particolarmente critico per i docenti precari: al raggiungimento dei 67 anni scatta l’esclusione automatica dal servizio, mentre per accedere alla pensione occorrono almeno 20 anni di contributi. Chi si trova al di sotto di questa soglia rischia di restare senza alcuna forma di reddito, intrappolato in una situazione di incertezza economica.

Il problema riguarda soprattutto chi ha costruito carriere discontinue, alternando periodi di supplenza a momenti di assenza dal mondo scolastico, senza mai maturare la continuità necessaria per raggiungere il trattamento pensionistico.

Il Tribunale di Vibo Valentia ha già affrontato casi analoghi, disponendo il reintegro in servizio e il pagamento degli stipendi arretrati per docenti esclusi dal lavoro nonostante l’assenza dei requisiti per la pensione. Queste pronunce rappresentano un tentativo di correggere un meccanismo che, sul piano pratico, può tradursi in un vero e proprio abbandono istituzionale: la persona cessa di lavorare ma non accede ad alcuna prestazione previdenziale, rimanendo priva di sostegno.

Si tratta di una lacuna che le decisioni giudiziarie stanno cercando di colmare, riconoscendo ai docenti precari il diritto di proseguire fino al completamento dei contributi minimi.

Le testimonianze della docente: esclusione e richiesta di continuità

Nell’intervista rilasciata a Open, la docente protagonista della vicenda di Siena racconta il momento in cui si è vista “tagliata fuori da un giorno all’altro” dalle supplenze al compimento dei 67 anni, pur non avendo maturato i contributi necessari per la pensione. La situazione personale riflette un problema condiviso da molti colleghi con carriere discontinue.

La docente sottolinea di non aver chiesto privilegi, ma semplicemente la possibilità di continuare a lavorare per raggiungere il minimo contributivo. “Questa esclusione mi ha creato grandi incertezze e rappresentava una palese discriminazione“, spiega, evidenziando come i docenti di ruolo possano restare in servizio fino a 71 anni se privi dei contributi minimi, mentre ai precari questo diritto veniva negato.

La condizione di chi “non ha stipendio e non ha pensione” viene definita paradossale e ingiusta.