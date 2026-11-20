Il 18 novembre 2026 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte Erasmus+ 2027, con una dotazione complessiva stimata di 5,36 miliardi di euro. Le risorse finanzieranno iniziative nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Il programma garantisce opportunità di mobilità internazionale per studenti e personale scolastico, oltre a finanziamenti destinati a progetti di cooperazione tra istituzioni educative di paesi diversi.

Le novità per lo sviluppo scolastico: partenariati europei e competenze di base

Il bando Erasmus+ 2027 introduce i partenariati europei per lo sviluppo scolastico, una nuova linea di azione progettata per rispondere alle sfide attuali dei sistemi educativi. Questi partenariati mirano al rafforzamento delle competenze di base degli studenti, ponendo al centro della strategia didattica cinque ambiti prioritari: lettura, matematica, scienze, competenze digitali e competenze di cittadinanza.

L’approccio segna un cambio di prospettiva rispetto alle iniziative precedenti, concentrandosi su competenze che costituiscono il fondamento degli apprendimenti e che risultano essenziali per la partecipazione attiva alla società contemporanea.

I partenariati offriranno alle istituzioni scolastiche di paesi diversi l’opportunità di collaborare su progetti condivisi, sviluppando metodologie innovative e scambiando pratiche efficaci per il miglioramento dei risultati degli studenti nelle aree individuate come prioritarie.

Le accademie degli insegnanti Erasmus+: formazione su IA e innovazione didattica

Il bando 2027 lancia una nuova generazione di Accademie degli insegnanti Erasmus+, strutture dedicate all’aggiornamento professionale del personale docente su tematiche cruciali per l’istruzione contemporanea. Tra i nuclei formativi prioritari figurano l’intelligenza artificiale applicata alla didattica, l’innovazione pedagogica, la gestione efficace delle classi eterogenee e lo sviluppo della leadership collaborativa negli istituti scolastici.

Questa iniziativa riconosce il ruolo centrale della formazione continua nel garantire qualità e rilevanza dell’insegnamento, rispondendo alle sfide poste dall’evoluzione tecnologica e dalle dinamiche sociali che attraversano le aule europee.

L’attenzione trasversale: uso responsabile dell’IA, sicurezza online e disinformazione

Il bando Erasmus+ 2027 riserva uno spazio significativo ai temi digitali ed etici che attraversano l’intero ambiente educativo. Tra le priorità figura l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale nell’istruzione, elemento sempre più rilevante nelle pratiche didattiche quotidiane.

Accanto a questo obiettivo si collocano la sicurezza online e il contrasto alla disinformazione, ambiti che richiedono interventi strutturati per proteggere studenti e personale scolastico. Queste tre aree costituiscono un’unica direzione di lavoro, orientata a garantire che l’innovazione tecnologica si accompagni a una solida preparazione critica e civica, essenziale per formare cittadini consapevoli nel contesto digitale contemporaneo.

Il bando Erasmus+ 2027 definisce un calendario preciso per la presentazione delle candidature.

L’azione chiave 1 , dedicata alla mobilità nell’istruzione scolastica, richiede la presentazione delle proposte entro il 18 febbraio 2027 alle ore 12

, dedicata alla mobilità nell’istruzione scolastica, richiede la presentazione delle proposte entro il Le Accademie degli insegnanti Erasmus+ prevedono invece una scadenza fissata al 23 febbraio 2027 alle ore 17

prevedono invece una scadenza fissata al Per i partenariati di cooperazione nell’istruzione e formazione, i partenariati su scala ridotta e i partenariati europei per lo sviluppo scolastico , il termine è unico e cade il 9 marzo 2027 alle ore 12

, il termine è unico e cade il Il riaccreditamento Erasmus+, che consente alle organizzazioni già accreditate di rinnovare la propria adesione per il ciclo successivo, ha invece una scadenza più ampia fissata al 30 settembre 2027 alle ore 12

Tutti gli orari indicati fanno riferimento al fuso orario di Bruxelles.

Le candidature e il riaccreditamento: canali nazionali e continuità 2028-2034

Le candidature devono essere presentate rispettando le modalità specifiche di ciascuna azione, generalmente attraverso le Agenzie nazionali Erasmus+, che fungono da interfaccia operativa tra le istituzioni scolastiche e il coordinamento europeo del programma.

Il riaccreditamento offre alle organizzazioni già accreditate la possibilità di richiedere il rinnovo per il periodo 2028-2034, assicurando continuità alle attività di mobilità nel prossimo ciclo. Questa estensione temporale garantisce stabilità progettuale e consolidamento delle esperienze maturate.

Per verificare tutti i requisiti di partecipazione e le ulteriori scadenze è indispensabile consultare l’invito ufficiale Erasmus+ 2027 e la Guida del programma Erasmus+ 2027.