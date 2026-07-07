Erasmus+ 2028-2034, verso 40 miliardi di euro: debutta il contributo per l'alloggio

La Commissione europea ha presentato circa un anno fa la proposta di regolamento per Erasmus+ 2028-2034, ipotizzando un budget complessivo di 40 miliardi di euro. Nulla è ancora deciso: il testo deve essere esaminato da Consiglio e Parlamento europeo prima di diventare operativo.

L’11 maggio scorso il Consiglio ha adottato il proprio approccio negoziale, dando avvio alla fase più intensa del confronto tra le tre istituzioni. Le trattative sono ora entrate nel vivo, con Commissione, Consiglio e Parlamento impegnati a definire i dettagli del programma e l’entità definitiva del finanziamento.

L’ambizione dichiarata è quella di espandere il programma, ma l’esito finale resta incerto e dipenderà dall’accordo politico che emergerà nei prossimi mesi.

Il perimetro del programma 2028-2034

L’obiettivo dichiarato dalla Commissione europea è ampliare ulteriormente il perimetro di Erasmus+, estendendo sia la platea dei beneficiari sia le destinazioni disponibili. L’aumento del budget proposto rappresenta la conseguenza diretta di questa espansione: più partecipanti e più mete richiedono maggiori risorse finanziarie.

Tra i punti chiave della proposta figura il nuovo plafond complessivo, mentre resta aperta l’ipotesi di un ulteriore incremento. Quest’ultimo elemento è attualmente oggetto di discussione tra le istituzioni europee, senza cifre definitive disponibili.

L’ampliamento del raggio d’azione mira a rendere la mobilità studentesca più diffusa e geograficamente diversificata, rafforzando il ruolo del programma come strumento di formazione internazionale accessibile a un numero crescente di giovani europei.

Il nuovo sostegno all’alloggio

Tra le novità previste per il settennio 2028-2034 spicca l’introduzione, per la prima volta nella storia del programma, di un supporto esplicito all’alloggio. La misura è stata concepita per ridurre le barriere economiche che spesso ostacolano l’accesso alla mobilità internazionale, soprattutto per gli studenti provenienti da famiglie con redditi più bassi.

Il costo dell’alloggio rappresenta infatti una delle voci di spesa più rilevanti durante un’esperienza Erasmus+, capace di incidere in modo significativo sulla possibilità concreta di partecipare al programma. Con l’introduzione di un sostegno dedicato, la Commissione europea punta ad abbattere questo ostacolo, favorendo una partecipazione più ampia e inclusiva.

La misura si inserisce in una strategia complessiva di allargamento dell’accesso al programma, rendendo l’opportunità della mobilità studentesca sempre più equa e concretamente fruibile anche per chi finora ne era escluso per ragioni economiche.

Le ricadute per studenti e atenei

L’espansione del perimetro di Erasmus+, il budget proposto da 40 miliardi e il nuovo sostegno dedicato all’alloggio puntano a rendere la mobilità europea più accessibile, riducendo gli ostacoli economici che ancora frenano molti studenti. Per gli atenei, un programma più inclusivo significa poter coinvolgere fasce più ampie di popolazione studentesca, aumentando le opportunità di internazionalizzazione.

Tuttavia, l’esito finale dipende dal negoziato tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, ancora in fase di confronto. Gli studenti interessati a partecipare dovrebbero seguire gli sviluppi istituzionali per comprendere quali misure verranno effettivamente approvate e quali risorse saranno disponibili.