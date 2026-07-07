Test professioni sanitarie 2026, il calendario MUR: triennali a settembre, magistrali a ottobre

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso pubblico il calendario dei test d’ingresso per i corsi di laurea in Professioni sanitarie 2026, stabilendo una chiara scansione temporale che distingue corsi triennali e magistrali, ciascuno articolato in prove sia in lingua italiana sia in lingua inglese.

Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale in ambito sanitario, le aspiranti matricole sosterranno la prova in lingua italiana mercoledì 16 settembre 2026, mentre chi opta per il percorso in inglese affronterà il test il giorno successivo, 17 settembre 2026.

Questa doppia finestra consente ai candidati di scegliere la lingua più congeniale senza sovrapposizioni di calendario.

Passando ai corsi di laurea magistrale, la sessione d’esame in italiano è fissata per domenica 5 ottobre 2026, seguita dalla prova in inglese martedì 7 ottobre 2026. Anche in questo caso, la separazione tra le due date offre flessibilità a chi desidera iscriversi a percorsi internazionali.

La distribuzione temporale separa nettamente settembre, dedicato ai triennali, da ottobre, riservato ai percorsi magistrali. Questa organizzazione permette di pianificare lo studio con maggiore chiarezza, tenendo in conto del livello e della lingua prescelta.

Il MUR pubblicherà con un successivo decreto le modalità operative, la struttura delle prove e gli argomenti d’esame.

La cornice regolamentare e le differenze per livello

I corsi di laurea in ambito sanitario rientrano tra le facoltà ad accesso programmato, per le quali il Ministero dell’Università e della Ricerca stabilisce regole e calendari nazionali. Un successivo decreto MUR definirà nel dettaglio modalità, argomenti e struttura delle prove, completando così il quadro normativo necessario a chi si prepara ai test.

La principale distinzione riguarda il livello di corso: i percorsi triennali prevedono una sessione anticipata, concentrata a settembre, mentre le lauree magistrali slittano a ottobre.

In entrambi i casi, il MUR ha previsto una doppia finestra linguistica: sessione in italiano e sessione in inglese, offrendo ai candidati e alle candidate la possibilità di scegliere l’opzione più confacente al proprio profilo formativo.

Questa scansione temporale ha implicazioni pratiche dirette: chi punta a un triennale deve concentrare lo studio nei mesi estivi, mentre chi ambisce a una magistrale guadagna alcune settimane aggiuntive.

La scelta della lingua d’esame richiede inoltre una verifica preliminare dei propri strumenti linguistici e, ove necessario, un rinforzo mirato del lessico tecnico-scientifico in inglese.

La preparazione: simulazioni, manuali e argomenti da ripassare

Per affrontare con successo la prova d’ingresso occorre impostare un piano di studio mirato e costante. Il primo passo consiste nell’esercitarsi con le simulazioni dei test degli anni precedenti, disponibili online, per familiarizzare con la tipologia di quesiti e il formato della prova.

Parallelamente è utile consultare manuali specifici e raccolte di quiz che coprono le materie tradizionalmente presenti nel test.

È fondamentale avviare il ripasso con largo anticipo, organizzando il calendario in funzione della data scelta: chi opta per la sessione in lingua inglese o per la magistrale deve calibrare il proprio studio di conseguenza.

Man mano che il Ministero pubblicherà le specifiche su modalità, struttura e argomenti, sarà opportuno aggiornare il proprio programma di preparazione per allinearsi ai contenuti ufficiali e massimizzare le possibilità di successo.