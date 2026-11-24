Nel 2027 il programma Erasmus+ raggiunge il traguardo dei 40 anni di attività e lo celebra introducendo importanti novità operative. La Commissione europea ha appena pubblicato la call ufficiale per il 2027, documento che definisce il perimetro di funzionamento del programma per l’anno in corso.

La call conferma aggiornamenti significativi su tre aspetti centrali: il budget complessivo disponibile, l’elenco dei paesi associati che partecipano al programma e le scadenze da rispettare per aderire ai progetti di mobilità internazionale. Questi elementi costituiscono la cornice normativa e finanziaria entro cui si muoveranno università, scuole e istituzioni formative interessate a partecipare.

Il quadro del budget: 5,36 miliardi nel 2027 (+5,2% sul 2026)

La dotazione complessiva di Erasmus+ per il 2027 raggiunge 5,36 miliardi di euro, segnando un incremento del 5,2% rispetto ai 4,47 miliardi stanziati nel 2026. L’aumento coinvolge entrambi i segmenti del programma: università e scuole beneficiano di risorse maggiori per sostenere progetti di mobilità internazionale.

La crescita del budget conferma l’impegno della Commissione europea nel rafforzare le opportunità di scambio e formazione all’estero, ampliando il raggio d’azione del programma e garantendo continuità ai percorsi già avviati. I fondi aggiuntivi permetteranno di estendere il numero di borse e progetti attivabili, rispondendo alla domanda crescente da parte di studenti e istituti.

Le risorse per l’Italia: università a 158,3 milioni, scuole +7%

La dote destinata alle università italiane passa da 150 milioni di euro dell’anno scorso a 158,3 milioni per il prossimo, registrando un incremento significativo che rafforza la capacità di sostenere progetti accademici internazionali. L’aumento riflette l’impegno europeo a potenziare la mobilità degli studenti universitari, garantendo maggiori opportunità di studio e formazione all’estero.

Anche le scuole italiane beneficiano di una crescita importante: lo stanziamento sale del 7% rispetto all’anno precedente, ampliando le risorse disponibili per gli istituti che intendono aderire ai progetti di mobilità studentesca e docente. L’incremento consente di finanziare un numero maggiore di esperienze formative internazionali, coinvolgendo studenti e insegnanti in programmi di scambio e cooperazione educativa.

Le novità sui paesi associati

La call 2027 introduce un ampliamento della mappa geografica del programma Erasmus+, segnalando l’ingresso di nuovi paesi associati. L’estensione del perimetro internazionale rappresenta uno degli elementi qualificanti della nuova annualità, ampliando le opportunità di mobilità per studenti e personale accademico.

L’allargamento della platea coinvolta rafforza il carattere transnazionale del programma, rendendo disponibili nuove destinazioni e partenariati. I dettagli sui paesi che si associano sono definiti nella documentazione ufficiale pubblicata dalla Commissione europea, che specifica modalità e condizioni di partecipazione per ciascun territorio.

Le scadenze e le prossime tappe

La call 2027 pubblicata dalla Commissione europea stabilisce scadenze precise per partecipare ai progetti di mobilità internazionale. Il calendario operativo definisce le tempistiche per presentare candidature e formalizzare le adesioni, rappresentando il riferimento ufficiale per università, scuole e studenti interessati.

Rispettare le deadline è essenziale per accedere ai finanziamenti e pianificare le esperienze all’estero con anticipo. Per conoscere le date esatte e i requisiti di ogni azione, è necessario consultare la call ufficiale disponibile sui portali istituzionali del programma Erasmus+.