"Espresso macchiato", il remix di Tommy Cash e Tony Effe: il nuovo testo

In attesa di vederlo a Eurovision Song Contest 2025, Tommy Cash ha rilasciato “Espresso Macchiato – Remix”, una nuova e imperdibile rielaborazione della sua celebre hit virale (Epic / Sony Music) che vede la collaborazione di Tony Effe e che sarà la sua carta per l’Eurovision Song Contest 2025.

“Espresso macchiato”: il testo del remix di Tommy Cash e Tony Effe

In una sorprendente ed inedita collaborazione, i provocatori e prolifici hitmaker Tommy Cash e Tony Effe uniscono le forze per questo remix che ha spiazzato il pubblico. Di seguito, il testo interpretato da Tony Effe nella canzone originale di Tommy Cash:

[Intro: Tommy Cash]

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Sick Luke, Sick Luke [Strofa 1: Tony Effe]

Evado i milioni, bitch

Sono il nuovo Berlusconi (Sì)

Mando Priscilla alla Bocconi (Sì, sì)

“Dammi la paghetta, papà Tony”

Mafia e Parmigiano sulla pasta, scemo

A casa mia comanda mamma

Metto il mocassino Loro Piana (Loro Piana)

Sono pieno d’oro come il papa (Sì, sì)

Dopo pranzo l’espresso (Caffè)

Dopo cena una escort (Okay)

Non è vero, ho già smesso (Smesso)

Sarò un padre perfetto (Tony) [Pre-Ritornello: Tommy Cash]

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo [Ritornello: Tommy Cash & Tony Effe]

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato (Go, go) [Strofa 2: Tony Effe]

Sono un vero italiano, un gangster

Fotto le donne del presidente (Tutte)

Quando finisco, lo faccio sempre

Mi bevo il latte coi Pan di Stelle (Sì, sì)

Sono un bambino viziato (Vero)

Dico: “Fatto”, dopo che ho cagato (Fatto)

Vedo la partita sul divano

Se la Roma perde, litighiamo (Via) [Ritornello: Tommy Cash]

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato [Outro: Tommy Cash]

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

Espresso macchiato

Espresso macchiato

“Espresso macchiato”: tutti i record

La versione originale di “Espresso macchiato” ha già dimostrato la sua potenza nelle classifiche, arrivando al primo posto della Viral 50 italiana di Spotify e nella Top 50 dell’airplay radiofonico. Il brano ha inoltre conquistato TikTok, generando milioni di stream, con 16 milioni di visualizzazioni su YouTube e un’impressionante cifra di 27 milioni di creazioni e 17 mila visualizzazioni sulla piattaforma cinese. Tommy Cash, rinomato visual artist capace di reinterpretare i trend globali con originalità e un peculiare senso dell’umorismo, si è costruito una solida reputazione internazionale grazie al suo immaginario eccentrico e ironico. Dopo aver dominato la scena estone, il suo successo si è rapidamente diffuso, portandolo a esibirsi in Nord America e in Europa, calcando i palchi di festival di prestigio come Glastonbury, Sziget e Roskilde di fronte a platee di decine di migliaia di persone. La prossima settimana sarà a Basilea per competere nella semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025.

Tommy Cash a Eurovision Song Contest 2025: quando canta?

L’attesissima prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 andrà in scena martedì 13 maggio. In questa serata, Lucio Corsi rappresenterà l’Italia con un’esibizione fuori gara, in quanto già ammesso di diritto alla finale insieme ai paesi del “Big Five” (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito) e alla Svizzera, nazione ospitante. Tra i concorrenti in lizza per un posto in finale durante questa prima semifinale spiccano Gabry Ponte per San Marino, Tommy Cash in rappresentanza dell’Estonia, e il gruppo svedese KAJ, considerati tra i principali contendenti grazie al successo in streaming della loro canzone dedicata alla sauna.