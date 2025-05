Eurovision Song Contest 2025: ecco chi è il vincitore assoluto

Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025? A trionfare nella serata conclusiva in onda in prima serata su Rai 1 sabato 17 maggio è stata l’Austria con JJ che ha proposto “Wasted Love”.

Chi è JJ, rappresentante dell’Austria, che ha vinto ESC 2025?

Nato a Vienna da una famiglia agiata, Johannes Pietsch – conosciuto artisticamente come JJ – è stato il rappresentante dell’Austria all’Eurovision Song Contest 2025. Figlio di un tecnico informatico austriaco e di una cuoca di origine filippina, ha passato parte della sua giovinezza a Dubai, fino al ritorno della famiglia in Austria nel 2016. Il suo ingresso nel panorama musicale è avvenuto nel 2020: dopo aver mancato l’iscrizione a The Voice of Germany, ha partecipato all’edizione britannica del talent (The Voice UK), dove è giunto fino alla fase dei Knockout. L’anno seguente, nel 2021, si è distinto nel programma austriaco Starmania, raggiungendo le semifinali. Parallelamente a queste esperienze, Johannes ha coltivato e affinato la sua tecnica vocale studiando canto lirico presso la prestigiosa scuola dell’Opera di Stato di Vienna. La sua designazione ufficiale come portacolori austriaco per l’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, dove si sarebbe esibito con il nome d’arte JJ, è stata comunicata il 30 gennaio 2025 durante la trasmissione radiofonica “Ö3-Wecker” su Ö3. Il brano “Wasted Love”, scritto da JJ in collaborazione con Teodora Špirić e con cui ha poi gareggiato alla manifestazione, è stato infine presentato al pubblico il 6 marzo 2025. La canzone ha trionfato nella 69esima edizione della manifestazione che il prossimo anno si svolgerà proprio in Austria.

Eurovision Song Contest 2025: la classifica finale

Ecco la classifica finale di Eurovision Song Contest 2025: