La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 va in onda questa sera, sabato 17 maggio, in prima serata su Rai1, con la telecronaca italiana di Gabriele Corsi e BigMama. In gara si sfidano 26 canzoni: le 20 che si sono qualificate nelle due semifinali, affiancate da quelle dei Big Five (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e della Svizzera, Paese ospitante, ammesse di diritto alla serata conclusiva. Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer conducono lo show internazionale in lingua inglese.

Eurovision Song Contest 2025: la scaletta della finale

Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei Paesi in gara a Eurovision Song Contest 2025:

Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter

Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise

Lituania | Katarsis – Tavo Akys

Spagna | Melody – ESA DIVA

Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray

Regno Unito | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Austria | JJ – Wasted Love

Islanda | VÆB – RÓA

Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie

Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME

Italia | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro

Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA

Germania | Abor & Tynna – Baller

Grecia | Klavdia – Asteromáta

Armenia | PARG – SURVIVOR

Svizzera | Zoë Më – Voyage

Malta | Miriana Conte – SERVING

Portogallo | NAPA – Deslocado

Danimarca | Sissal – Hallucination

Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu

Francia | Louane – maman

San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Dove vedere la finale di Eurovision Song Contest 2025

Oltre alla diretta su Rai 1, la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025 è disponibile anche in contemporanea radiofonica e video su Rai Radio 2, ascoltabile anche sul canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat. Diletta Pietrangeli e Matteo Osso conducono questa trasmissione, offrendo approfondimenti sulle storie e i brani dei finalisti, insieme a curiosità e retroscena. Per assicurare la piena accessibilità della serata, Rai Pubblica Utilità mette a disposizione su un canale dedicato di RaiPlay la traduzione integrale dell’evento nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) e nella Lingua dei Segni Internazionale (ISL). L’intera diretta della finale è inoltre fruibile in streaming tramite RaiPlay e sull’app RaiPlay Sound. L’interesse per l’Eurovision Song Contest in Italia è in costante aumento, specialmente dalla vittoria dei Maneskin nel 2021, come dimostrano i recenti dati di ascolto. La seconda semifinale, andata in onda su Rai 2, ha catturato l’attenzione di 1 milione e 616mila telespettatori, pari all’8,8 per cento di share, risultando il secondo programma più seguito della serata tra le reti generaliste, alle spalle solo di Rai 1. Anche l’anteprima della trasmissione, trasmessa dalle 20:15, aveva interessato 664mila persone, totalizzando il 3,5 per cento di share. Particolarmente forte è stata la presa sul pubblico giovane: lo share ha infatti raggiunto il 15 per cento nella fascia d’età 4-14 anni e il 17 per cento in quella 15-24 anni. La serata ha inoltre registrato un picco di 2 milioni e 109mila telespettatori alle 21:40 e dell’11 per cento di share alle 22:19.