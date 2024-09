Graduatorie test professioni sanitarie 2024: quando escono, ateneo per ateneo

Graduatorie test professioni sanitarie 2024

Se avete partecipato ai test di ammissione alle professioni sanitarie 2024, probabilmente sarete tra le migliaia di candidati che stanno attendendo con ansia la pubblicazione delle graduatorie. Per scoprire se avete ottenuto un posto nel corso di laurea offerto dall’ateneo di vostro interesse o se dovrete cambiare programma. Ma ogni università segue un calendario specifico per la pubblicazione dei risultati, per cui bisogna tenersi aggiornati sulle date ufficiali. Sperando di farvi cosa gradita, di seguito vi forniamo un elenco dettagliato delle tempistiche di uscita delle graduatorie per tutti (o quasi) gli atenei.

Abbiamo anticipato che le graduatorie dei test per le Professioni Sanitarie vengono pubblicate da ciascun ateneo secondo modalità e tempi diversi. Tempi e modi che sono comunque specificatamente indicati nei relativi bandi di ammissione. O, almeno, quasi sempre. A differenza della graduatoria in Medicina, che invece è unica e vale per tutta Italia.

Tornando alle graduatorie, ecco le date di pubblicazione in ordine di data:

Professioni Sanitarie Università della Calabria: graduatoria provvisoria entro 6 giorni dalla prova

entro 6 giorni dalla prova Professioni Sanitarie Padova: 11 settembre

Professioni Sanitarie Università dell’Insubria: 12 settembre

Professioni Sanitarie Roma Tor Vergata: 12 settembre

Professioni Sanitarie Perugia: dal 12 settembre

Professioni Sanitarie Milano Statale: 12 settembre

Professioni Sanitarie Trento: entro il 12 settembre

Professioni Sanitarie Verona: entro il 13 settembre

Professioni Sanitarie Brescia: entro il 16 settembre

Professioni Sanitarie L’Aquila: 16 settembre

Professioni Sanitarie Pisa: entro il 16 settembre

Professioni Sanitarie Catania: entro il 17 settembre

Professioni Sanitarie Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: 17 settembre

Professioni Sanitarie Genova: 17 settembre

Professioni Sanitarie Firenze: 18 settembre

Professioni Sanitarie Foggia: 18 settembre

Professioni Sanitarie Pavia: 18 settembre

Professioni Sanitarie Università degli studi del Salento: 18 settembre

Professioni Sanitarie Milano Bicocca: 19 settembre

Professioni Sanitarie Roma La Sapienza: entro il 19 settembre

Professioni Sanitarie Università degli Studi “Amedeo Avogadro” (Upo): 19 settembre

Professioni Sanitarie Bologna, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”: 19 settembre

Professioni Sanitarie Messina: entro 15 giorni da quello della prova

Professioni Sanitarie Trieste: entro 15 giorni dalla prova

Professioni Sanitarie Napoli Parthenope: entro 15 giorni dalla prova

Professioni Sanitarie Università del Molise: entro il 20 settembre

Professioni Sanitarie Federico II Napoli: entro il 20 settembre

Professioni Sanitarie Università Politecnica delle Marche: entro il 20 settembre

Professioni Sanitarie Ferrara: dal 20 settembre

Professioni Sanitarie “L. Vanvitelli”, Università degli Studi della Campania: dal 20 settembre

Professioni Sanitarie Cagliari: 23 settembre

Professioni Sanitarie Udine: entro il 23 settembre

Professioni Sanitarie Chieti e Pescara: entro il 23 settembre

Professioni Sanitarie Torino: entro il 23 settembre

Professioni Sanitarie Parma: entro settembre

Professioni Sanitarie Sassari: entro l’1 ottobre

Professioni Sanitarie Bari, Università “Aldo Moro”: 2 ottobre

Per quanto riguarda gli atenei non presenti in questa lista, vi consigliamo di visitare i siti internet ufficiali per restare aggiornati in tempo reale.

Cosa fare se non l’avete superato?

Nel caso in cui non lo abbiate superato, potreste sempre valutare una strada alternativa. Come l’iscrizione a una facoltà diversa da Professioni Sanitarie e senza numero programmato come Farmacia, Biotecnologie, Chimica, etc. Potrete quindi sostenere normalmente gli esami e l’anno prossimo, se è ancora vostra intenzione provare i test di ingresso, sostenerli e, nel caso in cui li superiate, chiedere la convalida degli esami.

