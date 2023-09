ArtQuiz Pro: aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso di preparazione per il TOLC-MED 2024

Le procedure relative al Test di Medicina 2023 non si sono ancora concluse – tra i vari scorrimenti di graduatoria – ma per chi sogna di diventare medico è già ora di pensare al prossimo TOLC-MED 2024 che si svolgerà in due sessioni a febbraio e ad aprile 2024. Per arrivare pronti ai test e aumentare notevolmente le proprie chance di successo, infatti, è molto importante iniziare a prepararsi con il giusto anticipo.

Per fare questo ci viene in aiuto Artquiz che ha appena aperto le iscrizioni per la nuova edizione di Artquiz Pro, il corso completo di preparazione al TOLC-MED/VET, con alcune interessanti novità che vi andiamo subito a raccontare.

La nuova edizione del Corso Artquiz Pro

Il Corso Artquiz Pro, di cui avevamo già parlato in un precedente articolo, nasce dall’esperienza ventennale di Artquiz nel settore della preparazione dei test d’ingresso. La nuova edizione del corso, mirata al superamento del TOLC-MED 2024, offre una preparazione completa e aggiornata all’ultimo Test di Medicina che si è svolto solo qualche settimana fa. Basti pensare che la nuova edizione dei tre manuali ArtQuiz (compresi con il corso) presenta oltre 1.000 quiz inediti e aggiornati al TOLC MED/VET 2023.

L’aggiornamento costante dei contenuti è solo uno dei tanti punti di forza del Corso Artquiz Pro. Non bisogna dimenticare infatti che hai a disposizione:

160 ore di lezioni in live streaming (disponibili anche registrate), suddivise in 106 ore di lezione sulle materie scientifiche oggetto d’esame e 54 ore di esercitazioni pratiche con i quiz, il tutto tenuto da docenti qualificati e con il supporto di tutor didattici . Durante le lezioni vengono svolti e commentati i quiz e sulla base di questi vengono organizzati gli approfondimenti teorici. In questo modo la formazione è fortemente mirata al superamento del test e alla massimizzazione del punteggio ottenuto : l’obiettivo non è solo quello di insegnare agli studenti come risolvere i quiz, ma anche come farlo nella maniera più veloce possibile.

che insegna, sia le tecniche più efficaci per velocizzare lo studio, sia le tattiche migliori di gestione dello stress e dell’ansia, un fattore che incide in maniera significativa il giorno del test. 20 ore di inglese scientifico, per acquisire e migliorare competenze linguistiche nel campo medico.

“Grazie ad Artquiz non ho dovuto abbandonare il sogno di diventare medico”

Dopo aver delineato tutte le caratteristiche del Corso Artquiz Pro non ci resta che affidarci alle parole di chi ha frequentato davvero il corso e grazie a questo è riuscito finalmente a superare il TOLC-MED. Dopo avervi raccontato, in un precedente articolo, l’esperienza di Alessandra, vogliamo riportarvi la testimonianza di un altro corsista: Andrea.

Andrea provava da diversi anni a superare i test di medicina, ma con scarsi risultati: “A quel punto ho capito che avevo bisogno di un supporto didattico pratico, ma anche motivazionale. Ho conosciuto Artquiz tramite un amico che me lo ha consigliato per il suo approccio pratico mirato al superamento dei test e per la suddivisione delle lezioni e dei quiz per materia e per argomento“.

Un altro aspetto che Andrea ha molto apprezzato sono le ore di lezione con la study coach: “Non avevo mai fatto niente del genere, devo dire che mi ha molto aiutato: il giorno del test mi sono sentito sicuro, concentrato e rispondevo in maniera veloce alle domande“.

Un’esperienza decisamente positiva: “Ritengo che Artquiz Pro sia un corso molto valido e lo consiglierei assolutamente a un mio amico. Grazie a loro posso continuare a coltivare il sogno di diventare medico. Ringrazio di cuore tutti i docenti e i tutor per la passione che ci mettono ogni giorno”.

