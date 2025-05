State organizzando le vacanze estive e non volete proprio pensare a cosa succederà a settembre? Ci pensiamo noi a farvi tornare con i piedi per terra, parlandovi del Calendario Scolastico 2025/26 in Calabria. Qual è la situazione di quest’anno? Vediamo insieme quali sono le date di inizio e di fine, nonché eventuali festività e ponti del calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Calabria!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Calabria: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Calabria? Gli studenti calabresi torneranno sui banchi di scuola il 16 settembre 2025 e concluderanno le lezioni l’8 giugno 2026. Un’eccezione riguarda la scuola dell’infanzia, che proseguirà le attività fino al 30 giugno 2026.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Calabria : 16 settembre 2025

: 16 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Calabria : 8 giugno 2026

: 8 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Calabria (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Calabria: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Calabria? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Calabria resteranno chiuse da martedì 23 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026. Le lezioni saranno sospese anche nelle festività nazionali: il 1° novembre (che però è di sabato); l’8 dicembre è lunedì con un fine settimana che sarà quindi di tre giorni. E ancora il 25 aprile la Festa della Liberazione è di nuovo di sabato; il 1 maggio è venerdì ed è prevista chiusura per sabato 2 maggio per chi va a scuola; infine il 2 giugno la Festa nazionale della Repubblica è di martedì, ma la Regione non ha previsto ponte.

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi)

: da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi)

: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi) Ponte di maggio: venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026

Ricordiamo anche che la Festa del Santo Patrono regala un giorno in più di vacanza, anche se questa data varia da comune a comune. Per esempio a Crotone la Festa del Santo Patrono è il 9 ottobre che quest’anno cade di giovedì, quindi gli studenti potranno rimanere a casa; lo stesso vale per la Festa del Santo Patrono di Reggio Calabria che è il 23 aprile, anche in questo caso di giovedì.