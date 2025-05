Il Calendario Scolastico 2025/26 in Umbria è stato recentemente approvato, co un percorso didattico che si svilupperà nell’arco di 204 giorni effettivi di lezione. Quindi, quando iniziano e quando finiscono le scuole in Umbria? E sono previste dei ponti a causa delle festività in prossimità dei fine settimana? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Umbria!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Umbria: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Umbria? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà lunedì 15 settembre 2025. Quando finisce la scuola in Umbria? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto martedì 9 giugno 2026, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che terminano martedì 30 giugno 2026.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Umbria : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Umbria : 9 giugno 2026

: 9 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Umbria (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Umbria: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Umbria?

Le vacanze natalizie si estenderanno dal 22 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 compreso, garantendo oltre due settimane di pausa. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le lezioni verranno sospese dal 2 al 7 aprile 2026. Sono stati inoltre programmati due ponti strategici: il 2 maggio 2026, che creerà un weekend lungo dopo la Festa del Lavoro, e il 1° giugno 2026, che offrirà un prolungamento del fine settimana prima della Festa della Repubblica.

Ci sono poi le festa nazionali, ovvero il 1° novembre per la commemorazione di Tutti i Santi (sabato), l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione (lunedì), la Festa della Liberazione del 25 aprile (sabato), e le già segnalate Festa del Lavoro del 1° maggio e celebrazione della Repubblica il 2 giugno.

Quindi, ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi)

: da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi)

: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi) Ponte di maggio : venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026

: venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026 Ponte di giugno: lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2026

Ricordiamo anche la Festa del Santo Patrono che varia come data da comune a comune e regala un giorno in più senza lezioni. La Festa del Santo Patrono di Terni è il 14 febbraio che nel 2026 cade di sabato, perciò in quella giornata gli studenti che avranno un giorno in più di vacanza saranno solo quelli che vanno a scuola anche di sabato. La Festa del Santo Patrono di Perugia è il 29 gennaio che nel 2026 cade di giovedì, perciò in questo caso un giorno di vacanza in più per tutti.