Calendario Anno Scolastico 2024/2025 Lombardia: si rientra il 12 settembre

L’anno scolastico deve ancora concludersi, eppure si inizia già a pensare al Calendario Scolastico del prossimo anno. In questi giorni, infatti, è stato pubblicato il calendario dell’anno scolastico 2024/25 della Regione Lombardia.

Dunquee quando inizia la scuola in Lombardia? Quando finisce e soprattutto quali sono i giorni in cui non si va a scuola? Vediamolo insieme.

Calendario Scolastico 2024/25 Lombardia: quando inizia e finisce la scuola?

Qual è la data d’inizio dell’anno scolastico 2024/25 in Lombardia? Un giorno tanto atteso dagli studenti, quanto dai rispettivi genitori. Il primo giorno di scuola in Lombardia è previsto per giovedì 12 settembre 2024. L’ultimo giorno di scuola in Lombardia sarà invece il 7 giugno 2025. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Lombardia: 12 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola Lombardia: 7 giugno 2025

Fanno eccezione le scuole dell’infanzia, dove le lezioni inizieranno il 5 settembre 2024 e termineranno il 30 giugno 2025.

Calendario Scuola 2024/25 Lombardia: vacanze, ponti e festività

Chiarito quando inizia e quando finisce la scuola in Lombardia, affrontiamo un tema che sta molto a cuore a tutti: vacanze, ponti e festività. Iniziamo dalle feste che già conosciamo come il 1° Novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre Natale e Santo Stefano, il 1° gennaio Capodanno, il 6 gennaio l’Epifania, il 20 e il 21 aprile Pasqua e Pasquetta, il 1° maggio la Festa dei Lavoratori e il 2 giugno la Festa della Repubblica.

Per quanto riguarda invece le tanto attese Vacanze di Natale le scuole resteranno chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mentre per le Vacanze di Pasqua dal 17 aprile al 22 aprile 2025. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (compresi)

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025 (compresi)

Inoltre, va considerata anche la Festa del Santo Patrono, diversa da comune e comune, che se coincide con un giorno di lezioni equivale a un giorno di festività in più. Per esempio a Milano la Festa di Sant’Ambrogio cade il 7 dicembre.