La Giunta Regionale della Sardegna ha ufficializzato il Calendario Scolastico 2025/26 in Sardegna. Per gli istituti isolani sono previsti oltre 200 giorni di lezione, scanditi da ricorrenze nazionali e celebrazioni regionali che caratterizzano il percorso formativo. Come al solito, ci si chiede: quando iniziano e quando finiscono le scuole in Sardegna? E sono previste dei ponti a causa delle festività? Scopriamo insieme tutti i dettagli del calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Sardegna!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Sardegna: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Sardegna? La Regione Sardegna ha fissato il rientro in classe per il 15 settembre 2025, data in cui tutti gli studenti della scuola dell’obbligo riprenderanno le lezioni dopo la pausa estiva. Quando finisce invece la scuola in Sardegna? Il termine delle attività didattiche è programmato per l’8 giugno 2026, con un’eccezione per le scuole dell’infanzia che proseguiranno fino al 30 giugno 2026, garantendo così un periodo più esteso di attività educative per i più piccoli.

L’anno scolastico 2025-2026 prevede complessivamente 204 giorni di lezione, un numero che potrà ridursi a 203 qualora la festa del Santo Patrono della località coincida con una giornata di attività scolastica.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Sardegna : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Sardegna : 8 giugno 2026

: 8 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Sardegna (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Sardegna: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Sardegna? Le vacanze di Natale si terranno dal 23 al 31 dicembre 2025 e dal 2 al 5 gennaio 2026. Il Martedì grasso (17 febbraio) e le vacanze pasquali (2-7 aprile) completano le interruzioni principali. Le scuole resteranno chiuse anche durante le festività nazionali: Tutti i Santi (1 novembre, di sabato), Immacolata (lunedì 8 dicembre), Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Festa della Liberazione (25 aprile, di nuovo di sabato), Festa del Lavoro (1 maggio, venerdì) e Festa della Repubblica (2 giugno, martedì)..

Tra le date significative del calendario scolastico sardo spicca anche il 28 aprile 2026, che cade di martedì, giorno in cui si celebra Sa Die de sa Sardigna, festa regionale che commemora la rivolta antipiemontese del 1794 e rappresenta un importante momento di riflessione sull’identità culturale isolana. In questa giornata le scuole resteranno chiuse, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare alle manifestazioni culturali organizzate in tutta la regione.

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi)

: da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi) Martedì Grasso : 17 febbraio 2026

: 17 febbraio 2026 Vacanze di Pasqua : da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi)

: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi) Sa Die de sa Sardigna: martedì 28 aprile

Ricordiamo infine anche la Festa del Santo Patrono che cambia come data da comune a comune e regala un giorno in più a casa. La Festa del Santo Patrono di Sassari è il 6 dicembre che nel 2025 cade di sabato, perciò in quella giornata saranno a casa gli studenti che frequentano anche il sabato. La Festa del Santo Patrono di Nuoro è il 5 agosto, quindi in quel caso le scuole saranno già chiuse e gli studenti non potranno usufruire di questo giorno in più.