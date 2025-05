Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Provincia di Bolzano

Se state già pensando al Calendario Scolastico 2025/2026 per la provincia autonoma di Bolzano, capiamo la vostra apprensione e per questo motivo cerchiamo di fare un chiarimento su tutte le date di inizio e fine scuola, e su festività e ponti previsti. Scopriamo allora quando inizia la scuola nella provincia di Bolzano e quali sono le altre date da segnare sul calendario!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Bolzano: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola nella provincia di Bolzano? Le lezioni prenderanno avvio l’8 settembre 2025, segnando l’inizio di un percorso didattico che si concluderà il 16 giugno 2026.

Gli studenti trascorreranno complessivamente 173 giorni sui banchi di scuola, un periodo strategicamente intervallato da festività e pause che scandiscono il ritmo dell’apprendimento durante tutto l’anno accademico.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola provincia di Bolzano : 8 settembre 2025

: 8 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola provincia di Bolzano: 16 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Bolzano: vacanze, ponti e festività

Dopo aver visto le date di inizio e fine del Calendario anno scolastico 2025/26 in Trentino, capiamo cosa accadrà per vacanze, ponti e festività.

li studenti altoatesini potranno beneficiare di diverse pause durante l’anno scolastico. Il calendario prevede innanzitutto le vacanze autunnali dal 25 al 31 ottobre, offrendo un necessario momento di decompressione dopo i primi mesi di studio. Le vacanze natalizie si estenderanno dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026, mentre il periodo di Carnevale garantirà una pausa più ampia del solito, dal 14 al 22 febbraio 2026.

La primavera porterà con sé la consueta interruzione pasquale dal 2 al 7 aprile 2026, seguita dal ponte di maggio nei giorni 1 e 2.

Cadono di sabato altre festività nazionali come la Festa di Tutti i Santi del 1 novembre, e il 25 aprile; mentre l’8 dicembre (Immacolata) sarà di lunedì, e la festa della Repubblica del 2 giugno di martedì con relativo ponte.

Quindi, ricapitolando:

Vacanze autunnali: da sabato 25 ottobre a venerdì 31 ottobre

da sabato 25 ottobre a venerdì 31 ottobre Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale: da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio 2026

da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 Vacanze di Carnevale: da sabato 14 febbraio 2026 a domenica 22 febbraio

da sabato 14 febbraio 2026 a domenica 22 febbraio Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 aprile 2026 a martedì 7 aprile 2026

da giovedì 2 aprile 2026 a martedì 7 aprile 2026 Ponte di maggio: venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026

venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026 Ponte di giugno: lunedì 1° giugno e martedì 2 giugno 2026

Ricordiamo anche che va considerata la Festa del Santo Patrono, diversa da comune e comune, che potrebbe dare ai ragazzi un giorno in più di vacanza.

Vedi anche: Calendari Scolastici