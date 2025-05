Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Toscana

La Regione Toscana ha ufficialmente definito il calendario per l’anno scolastico 2025/2026. Ogni istituto deve assicurare almeno 205 giorni di attività didattica effettiva, cifra che scende a 204 giorni solo nel caso in cui la festa del Patrono ricada nel periodo di giornate scolastiche. Ma quali sono esattamente le date di inizio e fine, le festività ed eventuali ponti? Ora scopriamo insieme tutte le date importanti del calendario dell’anno scolastico 2025/26 della Regione Toscana!

Calendario Anno Scolastico 2025/26 Toscana: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Toscana? Tutti gli istituti di ogni ordine e grado inizieranno le lezioni lunedì 15 settembre 2025, con conclusione fissata per mercoledì 10 giugno 2026.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, viene mantenuta una flessibilità ormai consolidata: gli istituti possono anticipare l’avvio delle attività didattiche rispetto alla data stabilita per gli altri ordini scolastici, mentre la chiusura è programmata più tardi, precisamente per il 30 giugno 2026, garantendo così continuità educativa ai più piccoli.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Toscana : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Toscana : 10 giugno 2026

: 10 giugno 2026 Primo giorno di scuola Toscana – scuole dell’infanzia : entro il 15 settembre 2025

: entro il 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Toscana – scuole dell’infanzia: 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Toscana: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Toscana nell’anno scolastico 2025/26 a causa di vacanze, ponti e festività? Gli studenti potranno godere delle consuete festività nazionali: tutte le domeniche, il 1° novembre (cade di sabato, Tutti i Santi), l’8 dicembre (lunedì, Immacolata Concezione), il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), il 1° gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, il 25 aprile (sabato, Liberazione), il 1° maggio (venerdì, Festa del Lavoro), il 2 giugno (martedì, Repubblica) e la festa del Patrono locale.

Le sospensioni obbligatorie includeranno le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e quelle pasquali dal 2 al 7 aprile 2026. Da segnalare che la Festa della Toscana, celebrata il 30 novembre, non comporterà la chiusura degli istituti scolastici.

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2025 (compresi)

: da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2025 (compresi) Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2025 (compresi)

C’è poi da aggiungere la Festa del Santo Patrono che però cambia da comune a comune. Per esempio a Firenze la Festa del Santo Patrono è il 24 giugno, perciò la scuola sarà già chiusa e gli studenti non potranno usufruire di questo giorno in più di festa. Al contrario a Livorno la Festa del Santo Patrono è il 20 maggio che nel 2026 cade di mercoledì: in questo caso gli studenti potranno rimanere a casa.