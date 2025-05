La programmazione regionale ha stabilito un totale di 205 giorni di lezione per gli istituti primari e secondari, mentre le scuole dell’infanzia vedranno un impegno più esteso con 221 giorni di attività educativa. Ma quanto manca all’inizio della scuola in Friuli Venezia Giulia? Poi quando finiscono le scuole? E soprattutto quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Friuli Venezia Giulia? Cerchiamo allora di rispondere a tutte le vostre domande, visto che il calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Friuli Venezia Giulia è stato già annunciato!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Friuli Venezia Giulia: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Friuli Venezia Giulia? L’anno scolastico in Friuli Venezia Giulia prenderà il via l’11 settembre 2025, allineandosi con la maggior parte delle regioni italiane. Gli studenti concluderanno le lezioni il 9 giugno 2026, mentre per i più piccoli delle scuole dell’infanzia l’attività si protrarrà fino al 27 giugno 2026.

Quindi, ricapitolando:

Primo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia: 11 settembre 2025

Ultimo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia: 9 giugno 2026

Ultimo giorno scuole dell’infanzia Friuli Venezia Giulia: 27 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Friuli Venezia Giulia: vacanze, ponti e festività

Una volta capita la data d’inizio e quella di fine delle lezioni il prossimo anno, tocchiamo un altro tasto molto importante: stiamo parlando delle vacanze, dei ponti e delle festività.

Quindi, quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Friuli Venezia Giulia? Gli studenti potranno godere delle vacanze di Natale dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, concedendosi due settimane di riposo nel periodo invernale. Le vacanze di Carnevale, fissate dal 16 al 18 febbraio 2026, offrono un breve ma necessario distacco dalle attività didattiche. Per la Pasqua, le lezioni saranno sospese dal 2 al 7 aprile 2026.

Il calendario in Friuli Venezia Giulia prevede inoltre numerose festività nazionali che interrompono il ritmo delle lezioni. Gli studenti potranno godere di pause distribuite durante l’anno: Tutti i Santi (1 novembre 2025, sabato), Immacolata (8 dicembre), Natale e Santo Stefano (25-26 dicembre), Capodanno (1 gennaio 2026), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Lunedì dell’Angelo (5-6 aprile), Festa della Liberazione (25 aprile, sabato), Festa del Lavoro (1 maggio) e Festa della Repubblica (2 giugno).

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : dal 23 al 6 gennaio 2026

: dal 23 al 6 gennaio 2026 Vacanze di Carnevale : dal 16 al 18 febbraio 2026

: dal 16 al 18 febbraio 2026 Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 7 aprile 2026

: dal 2 aprile al 7 aprile 2026 Venerdì e sabato 1-2 maggio 2026 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Lunedì 1 giugno 2026 (ponte)

Inoltre, va considerata anche la Festa del Santo Patrono, diversa da comune e comune, che se coincidente con un giorno di lezioni equivale a un giorno di festività in più.

