La Regione Lazio ha ufficialmente approvato lo scorso 30 gennaio il piano delle attività didattiche per l’anno scolastico 2025-2026, fissando con precisione i termini che scandiranno i ritmi della vita scolastica. Ma quando iniziano e quando finiscono le scuole nel Lazio? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2025/26 della Regione Lazio!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Lazio: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola nel Lazio? Gli studenti torneranno tra i banchi lunedì 15 settembre 2025, data che segna l’inizio del percorso educativo, mentre le attività didattiche si concluderanno giovedì 8 giugno 2026.

Il calendario regionale prevede anche una scadenza amministrativa importante: le singole istituzioni scolastiche hanno tempo fino al 31 maggio 2025 per comunicare eventuali modifiche alla programmazione standard. Resta comunque vincolante il requisito minimo di 206 giorni di didattica effettiva, un parametro irrinunciabile per garantire la continuità e la qualità dell’offerta formativa in tutte le scuole del territorio laziale.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Lazio : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Lazio : 8 giugno 2026

: 8 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Lazio (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Lazio: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola nel Lazio? Il calendario scolastico del Lazio include tutte le festività nazionali riconosciute in Italia. Gli studenti potranno godere di giorni di riposo in occasione di Tutti i Santi (sabato 1° novembre), dell’Immacolata Concezione (lunedì 8 dicembre), del Natale (25 dicembre), di Santo Stefano (26 dicembre), di Capodanno (1° gennaio) e dell’Epifania (6 gennaio).

Nel 2026 si celebreranno inoltre la Pasqua (5 aprile), il Lunedì dell’Angelo (6 aprile), la Festa della Liberazione (sabato 25 aprile), la Festa del Lavoro (venerdì 1° maggio) e la Festa della Repubblica (martedì 2 giugno).

Ricapitolando:

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio 2026 (compresi)

: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 7 aprile 2026 (compresi)

: dal 2 aprile al 7 aprile 2026 (compresi) Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

Senza dimenticare che la Festa del Santo Patrono che cambia da comune a comune e regala un giorno in più a casa. La Festa del Santo Patrono di Roma è il 29 giugno, quindi le scuole sono già chiuse, mentre la Festa del Santo Patrono di Rieti, per esempio, è il 4 dicembre che nel 2025 cade di giovedì, consentendo un eventuale ponte.

