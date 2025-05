Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Trentino

State già pensando al Calendario Scolastico 2025/2026 in Trentino? Se siete studenti oppure genitori capiamo la vostra apprensione e per questo motivo cerchiamo di fare un chiarimento su tutte le date di inizio e fine scuola. Scopriamo allora quando inizia la scuola in Trentino e quali sono le altre date da segnare sul calendario!

Calendario Scolastico 2025/2026 Trentino: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Trentino? Gli studenti delle scuole ordinarie torneranno tra i banchi il 10 settembre 2025, mentre i più piccoli delle scuole dell’infanzia inizieranno già dal 2 settembre. Le attività didattiche si concluderanno rispettivamente il 10 giugno 2026 per le scuole e il 31 luglio per l’infanzia.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Trentino : 10 settembre 2025

: 10 settembre 2025 Primo giorno di scuola Trentino scuole infanzia : 2 settembre 2025

: 2 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Trentino : 10 giugno 2026

: 10 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Trentino scuole infanzia: 31 luglio 2026

Calendario Scuola 2025/26 Trentino: vacanze, ponti e festività

Dopo aver visto le date di inizio e fine del Calendario anno scolastico 2025/26 in Trentino, capiamo cosa accadrà per vacanze, ponti e festività. Le vacanze di Natale si estenderanno dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, garantendo agli studenti due settimane complete di riposo. Per quanto riguarda il Carnevale, coincidente con le Olimpiadi invernali, la pausa sarà più breve ma significativa: dal 16 al 18 febbraio 2026.

Le vacanze pasquali occuperanno invece la settimana dal 2 all’8 aprile 2026. Il calendario include anche importanti ponti che permetteranno agli studenti di beneficiare di pause aggiuntive: il primo è previsto il 31 ottobre e 1 novembre 2025, creando un weekend lungo in occasione della festività di Ognissanti; il secondo ponte è fissato per il 24 e 25 aprile 2026, collegandosi alla Festa della Liberazione. Inoltre l’8 dicembre cade di lunedì.

Quindi, ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026

: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 Vacanze di Carnevale : dal 16 al 18 febbraio 2026

: dal 16 al 18 febbraio 2026 Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile all’8 aprile 2026

: dal 2 aprile all’8 aprile 2026 Altri ponti: 31 ottobre e 1 novembre 2025; 24 e 25 aprile 2026

Ricordiamo anche che va considerata la Festa del Santo Patrono, diversa da comune e comune, che potrebbe dare ai ragazzi un giorno in più di vacanza.

