La regione Veneto ha recentemente definito il calendario dell’anno scolastico 2025/2026, un documento fondamentale che scandisce il ritmo dell’anno accademico per migliaia di studenti e docenti. Questa pianificazione non rappresenta solo un elenco di date, ma costituisce la struttura portante attorno a cui ruotano le attività didattiche, la programmazione dei contenuti e l’organizzazione familiare.

Con i suoi 205 giorni di lezione previsti per le scuole primarie e secondarie, il calendario veneto si inserisce nel quadro nazionale rispettando le esigenze specifiche del territorio e delle tradizioni locali.

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Veneto: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Veneto? Il nuovo anno scolastico in Veneto avrà inizio ufficialmente mercoledì 10 settembre 2025, quando studenti e insegnanti torneranno tra i banchi. L’ultima campanella suonerà invece sabato 6 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie, mentre i più piccoli delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino a sabato 27 giugno.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Veneto: 10 settembre 2025

Ultimo giorno di scuola Veneto: 6 giugno 2026

Ultimo giorno di scuola Veneto (scuole dell’infanzia): 27 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/2026 Veneto: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Veneto? Il calendario regionale prevede diverse pause strategicamente distribuite durante l’anno scolastico. Le vacanze natalizie si estenderanno dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, garantendo agli studenti due settimane complete di riposo. Per il Carnevale, tradizione particolarmente sentita in Veneto, le scuole resteranno chiuse dal 16 al 18 febbraio 2026. La pausa pasquale, invece, inizierà il 2 aprile per concludersi il 7 aprile 2026. Sono programmati anche alcuni ponti significativi, in particolare dall’1 al 3 maggio, e l’1 e 2 giugno.

Oltre alle date stabilite a livello regionale, il calendario scolastico veneto include anche le festività nazionali, giorni in cui tutti gli istituti in Italia restano chiusi. Queste comprendono: Tutti i Santi (sabato 1 novembre 2025), l’Immacolata Concezione (8 dicembre), le festività natalizie con Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre), seguite da Capodanno (1 gennaio 2026) ed Epifania (6 gennaio).

La primavera porta la Pasqua (5 aprile) e il Lunedì dell’Angelo (6 aprile), per poi concludere l’anno con la Festa della Liberazione (sabato 25 aprile), la Festa del Lavoro (1 maggio) e la Festa della Repubblica (2 giugno).

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : dal 24 al 6 gennaio 2026

: dal 24 al 6 gennaio 2026 Vacanze di Carnevale : dal 16 al 18 febbraio 2026

: dal 16 al 18 febbraio 2026 Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 7 aprile 2026

: dal 2 aprile al 7 aprile 2026 Venerdì e sabato 1-2 maggio 2026 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Lunedì 1 giugno 2026 (ponte)

Senza dimenticare che c’è sempre un giorno di festa in più, che cambia da comune a comune, per quanto riguarda la Festa del Santo Patrono. Per esempio la festa del Santo Patrono di Venezia è il 25 aprile, quindi è già festa e i ragazzi non potranno “sfruttare” questa possibilità; lo stesso per la festa del Santo Patrono di Verona è il 12 aprile che nel 2026 cade di domenica.