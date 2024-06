Catalogo Netflix Luglio 2024: film e serie tv

Netflix Luglio 2024, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di luglio, vi ricordiamo i prezzi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al costo di 5.49 euro al mese, che dà modo di accedere a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al costo di 7.99 euro al mese, che mette a disposizione l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al prezzo di 12.99 euro al mese, che permette la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con una spesa di 17.99 euro al mese, che dà modo agli abbonati di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea

Ora vediamo insieme tutte le novità di luglio!

Catalogo Netflix Luglio 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo a luglio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F (3 luglio)

Il mio amico immaginario (5 luglio)

Goyo (5 luglio)

Svaniti nella notte (11 luglio)

Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi (19 luglio)

Skywalkers: una storia d’amore (19 luglio)

Mountain Queen: la scalata di Lhakpa Sherpa (31 luglio)

Catalogo Netflix Luglio 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Sprint (2 luglio)

The Man with 1000 Kids (3 luglio)

Exploding Kittens (12 luglio)

Master of the House (18 luglio)

Cobra Kai 6 (18 luglio)

Sweet Home 3 (19 luglio)

The Decameron (25 luglio)

Il principe dei draghi 6 (26 luglio)

Elite 8 (26 luglio)

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi (luglio 2024)

LALIGA: All Access (luglio 2024)

Tanta attesa per l’ottava stagione di Elite 8: la nuova stagione ci riporterà per l’ultima volta a Las Encinas. Gli studenti – tra cui Isadora, Didac, Rocío, Eric, Sonia, Nico e Joel – si preparano ad affrontare nuove storie dentro e fuori le classi del liceo più esclusivo di Madrid. Ci sarà poi da svelare il futuro di Carmen e Chloe alla luce del tragico avvenimento su cui si è basata la settima stagione. Ma dove eravamo rimasti? In Elite 7 muore Raul che ha un forte confronto con Chloe, la quale scopre che il ragazzo ha avuto un rapporto con Sara. Carmen così si presenta nell’appartamento di Raul per aiutare la figlia. Lui prova a soffocare Carmen sul balcone di casa sua, ma la donna lo spinge di sotto e lui muore. Carmen e Chloe inscenano così il suicidio di Raul e si mettono d’accordo per crearsi un alibi. A fine puntata si scopre che Dalmar, il coinquilino di Omar e Joel, ha filmato la caduta e quindi le prove per incastrare Carmen.