Catalogo Netflix Novembre 2023: film e serie tv

Netflix Novembre 2023, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di novembre, vi ricordiamo qualche novità in merito alle impostazioni dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che offre l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

Ora però il piano con pubblicità è stato migliorato, infatti è visibile in Full HD (con risoluzione di 1080p) e su 2 dispositivi contemporaneamente, proprio come quello senza pubblicità, ed “entro la fine di questa settimana” darà modo anche di fare il download dei contenuti.

Catalogo Netflix Novembre 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a novembre? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Le ladre – 1 novembre

Locked in – 1 novembre

Nuovo Olimpo – 1 novembre

NYAD – Oltre l’oceano – 3 novembre

Cyberbunker: nelle profondità del dark web – 8 novembre

The Killer – 10 novembre

Best. Christmas. Ever! – 16 novembre

I nuovi ricchi – 17 novembre

Believer 2 – 17 novembre

Rustin – 17 novembre

Leo – 21 novembre

Ultima chiamata per Istanbul – 24 novembre

American Symphony: Jon Batiste – 29 novembre

Non pretendo che qualcuno mi creda – novembre

Family Switch – 30 novembre

Catalogo Netflix Novembre 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?