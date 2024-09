Catalogo Netflix Ottobre 2024: film e serie tv

Netflix Ottobre 2024, film e serie tv: il catalogo

Nel mese più pauroso dell’anno, Netflix ha in serbo per tutti i suoi abbonati una serie di film e serie tv che sicuramente riusciranno a conquistarvi. Prima di passare però al catalogo di Netflix per il mese di ottobre, vi ricordiamo quali sono i costi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al costo di 5.49 euro al mese, che dà modo di accedere a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che pemette di vedere il catalogo in 4K su due dispositivi in contemporanea e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con una spesa di 17.99 euro al mese, che dà l’opportunità agli iscritti di vedere il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea

Ora vediamo insieme tutte le novità di ottobre!

Catalogo Netflix Ottobre 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo in questo mese così caldo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche nei prossimi giorni:

3 ottobre: Trouble (commedia/crimine)

4 ottobre: Il Buco – Capitolo 2 (fantascienza/thriller)

4 ottobre: It’s What’s Inside (commedia/horror)

4 ottobre: CTRL (thriller)

11 ottobre: Lonely Planet (drammatico/romantico)

11 ottobre: Guerra e Rivolta (azione/storico)

11 ottobre: Due Vite Parallele (crimine/drammatico)

17 ottobre: The Shadow Strays (azione/crimine)

17 ottobre: Outside (horror/thriller)

18 ottobre: Woman Of The Hour (crimine/mistero)

18 ottobre: L’Uomo Che Amava Gli Ufo (commedia/drammatico)

23 ottobre: Lupi Mannari (avventura/fantastico)

25 ottobre: Don’t Move (horror/thriller)

30 ottobre: Time Cut (horror/fantascienza)

Catalogo Netflix Ottobre 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

1 ottobre: Clan – Scegli il tuo destino (stagione 1)

3 ottobre: Heartstopper (stagione 3)

9 ottobre: Inganno (miniserie)

9 ottobre: Il segreto del fiume (stagione 1)

10 ottobre: Outer Banks (stagione 4 – parte 1)

17 ottobre: Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (stagione 3)

24 ottobre: Beauty in Black (stagione 1)

24 ottobre: Territory (stagione 1)

25 ottobre: Ultima Notte a Tremor (miniserie)

25 ottobre: Hellbound (stagione 2)

30 ottobre: La Legge di Lidia Poet (stagione 2)

31 ottobre: The Diplomat (stagione 2)

31 ottobre: Inspira, Espira, Uccidi (miniserie)

Sicuramente tanta attesa per la seconda stagione della serie tv La legge di Lidia Poët, prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Matilda De Angelis torna così nei panni di Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati.