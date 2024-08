Catalogo Netflix Settembre 2024: film e serie tv

Netflix Settembre 2024, film e serie tv: il catalogo

Il rientro dalle vacanze non è mai semplice, ma fortunatamente Netflix ha in serbo per tutti i suoi abbonati una serie di novità che sicuramente riusciranno a rallegrare le serate post lavoro. Prima di passare però al catalogo di Netflix per il mese di settembre, vi ricordiamo quali sono i costi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: alla cifra di 5.49 euro al mese, che permette di accedere a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: alla cifra di 7.99 euro al mese, che dà l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: alla cifra di 12.99 euro al mese, che dà modo di gustarsi il catalogo in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con una cifra di 17.99 euro al mese, che dà la possibilità agli iscritti di vedere il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea

Ora vediamo insieme tutte le novità di settembre!

Catalogo Netflix Settembre 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo in questo mese così caldo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche nei prossimi giorni:

L’ombra di Caravaggio (4 settembre)

Selling Sunset 8 (6 settembre)

Rebel Ridge (6 settembre)

Into The Fire: la figlia scomparsa (12 settembre)

Uglies (13 settembre)

Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street (14 settembre)

Nel nostro cielo un rombo di tuono (15 settembre)

Il boss (15 settembre)

Milano calibro 9 (15 settembre)

La mala ordina (15 settembre)

Il colibrì (15 settembre)

Gifted – Il dono del talento (15 settembre)

Lovely boy (15 settembre)

Princess (16 settembre)

Whitney – Una voce diventata leggenda (17 settembre)

Il segreto di Liberato (19 settembre)

His Three Daughters (20 settembre)

Catalogo Netflix Settembre 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

El Portal: i segreti oscuri di Zona Divas (5 settembre)

The Perfect Couple (5 settembre)

Viola come il mare 2 (7 settembre)

I Liceali (10 settembre)

Angel Di Maria: abbattere il muro (12 settembre)

Emily in Paris 4 – Seconda parte (12 settembre)

Envidiosa (18 settembre)

Twilight of the Gods (19 settembre)

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez (19 settembre)

Nobody Wants This (26 settembre)

Tutto chiede salvezza 2 (26 settembre)

Tanta attesa per la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale: