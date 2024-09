Cuore di Tenebra: riassunto e scheda libro

Cuore di tenebra di Joseph Conrad: scheda libro

Hearth of Darkness (Cuore di tenebra) è un romanzo dello scrittore Joseph Conrad incentrato su un viaggio per risalire il fiume Congo. Devi leggere questo libro per i compiti delle vacanze e l’insegnante ti ha assegnato anche la scheda libro? Niente paura: ti basterà leggere qui sotto per avere tutto quello che ti occorre. Ricorda che dovrai usare questa scheda libro solo per prendere spunto se hai difficoltà, in quanto è importantissimo leggere!

Scheda Libro Cuore di tenebra di Joseph Conrad

Ricorda che per realizzare una scheda libro perfetta dovrai inserire tutti gli elementi richiesti. Ecco le prime informazioni da inserire:

Titolo: Cuore di tenebra

Cuore di tenebra Autore: Joseph Conrad

Joseph Conrad Casa editrice: Garzanti Libri

Garzanti Libri Città e anno di pubblicazione: Edimburgo 1899

Edimburgo 1899 Genere Libro: romanzo narrativo

Cuore di tenebra: personaggio principali

Si passa poi alla presentazione dei personaggi principali del racconto.

Marlow: è il protagonista, dal carattere buono e introverso. Fin da ragazzino è appassionato di geografia e sogna di percorrere l’Africa, continente dai mille territori inesplorati. Grazie a sua zia riesce a far parte della compagnia coloniale che lavora sulle rive del fiume Congo. Marlow rimane deluso dalla cattiveria con cui vengono schiavizzati i neri e con cui viene sfruttato il territorio per la raccolta delle materie prime.

è il protagonista, dal carattere buono e introverso. Fin da ragazzino è appassionato di geografia e sogna di percorrere l’Africa, continente dai mille territori inesplorati. Grazie a sua zia riesce a far parte della compagnia coloniale che lavora sulle rive del fiume Congo. Marlow rimane deluso dalla cattiveria con cui vengono schiavizzati i neri e con cui viene sfruttato il territorio per la raccolta delle materie prime. Kurtz: è il co-protagonista, un uomo senza scrupoli interessato molto all’Africa e nello specifico al Congo unicamente per arricchirsi personalmente. Vorrebbe diventare direttore della compagnia solo per celebrare la sua autoesaltazione. All’inizio era un uomo diverso: voleva venire in contatto con il mondo africano per civilizzarlo e portarlo ad un’evoluzione e al progresso.

Cuore di tenebra: spazio e tempo

Il racconto è ambientato nel Congo Belga in un arco di tempo che va dal 1860 al 1870.

Tematiche Cuore di tenebra

Il romanzo ha come idea centrare la poca differenza tra i popoli civilizzati e quelli considerati selvaggi. Emergono quindi le questioni fondamentali riguardanti il razzismo e l’imperialismo.

Mentre attende la marea favorevole sullo yacht Nellie, il marinaio Marlow inizia a raccontare un viaggio compiuto molti anni prima in Africa, fortemente voluto vista la sua passione per la geografia e il continente nero. Un giorno, di ritorno da uno dei suoi viaggi in Estremo Oriente, aveva visto una carta geografia in cui lo aveva colpito percorso di un grande fiume, il fiume Congo. Intrapreso il viaggio attraverso il fiume Congo a bordo di un vaporetto, giunge presso la sede della Compagnia che lo ha assunto, interessata al commercio di avorio.

Marlow rimane deluso da quello che vede: i delitti di cui si macchiano alcuni personaggi sembrano davvero inspiegabili. Tutti invidiano Kurtz, un uomo misterioso in grado di procurare ingenti quantità di avorio: sulla sua figura sorgono leggende di ogni tipo. Marlow, a bordo di un battello a vapore sgangherato, parte verso la base di Kurtz insieme ad altri coloni e indigeni cannibali, pagati con un filo d’ottone. Il fiume viene risalito faticosamente nella notte e, giunto a destinazione, Marlow scopre che la base di Kurtz è teatro di atroci misfatti. I coloni trovano dapprima l’ostilità degli indigeni, che hanno divinizzato Kurtz (malato e in fin di vita), colpiti dal suo aspetto e dalla sua personalità.

Anche Marlow rimane affascinato dal personaggio; cattura facilmente Kurt, il quale muore nel viaggio di ritorno pronunciando “L’orrore, l’orrore!” e consegnando delle lettere insieme alle foto di una donna. Marlow rientra a Londra dove incontra la fidanzata di Kurtz, che si ritiene vedova dell’uomo: Marlow non ha intenzione di rivelarle le crudeltà condotte dall’uomo, per cui le mente e le dice che le ultime parole sono state per lei.

Cuore di tenebra: stile

Lo stile del racconto è suggestivo, la giungla sembra animata da un mistero inesplorabile. Tra le figure più affascinanti troviamo Kurtz, descritto in modo da apparire come una figura misteriosa dal potere ipnotico e stranito.

