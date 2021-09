Test Scienze della Formazione Primaria 2021: sedi, aule e orari

Come sapete Scienze della Formazione Primaria è un corso a numero chiuso ed è previsto un test d’ingresso. Una volta che avrete studiato e vi sarete allenati con le simulazioni, non vi rimarrà che dare un’occhiata veloce agli argomenti e prepararvi al grande giorno. Dovrete poi controllare costantemente il portale dell’ateneo in cui avete deciso di iscrivervi, lì troverete tutto quello che c’è da sapere; se ci dovessero essere problemi, qui raccoglieremo, quando sarà possibile, gli orari e le aule in cui saranno suddivisi i candidati. In bocca al lupo per il test e continua a leggere per avere tutte le informazioni che ti servono!

Scienze della Formazione Primaria: le sedi, le aule e gli orari di convocazione per i Test ingresso 2021

Se tra voi lettori c’è qualche aspirante docente della scuola primaria a cui piace lavorare con i bambini e che non vuole perdere l’occasione di affrontare il test d’ingresso, deve continuare a leggere le nostre righe, prendere carta e penna e segnarsi tutto quello che c’è da sapere. Ecco le sedi in tutta Italia in cui si svolgerà il test: troverete, qualche giorno prima del test, la suddivisione dei candidati nelle aule e tutte le informazioni che vi occorrono:

Per quanto riguarda l’orario e le aule vi consigliamo di tenervi aggiornati controllando il portale dell’ateneo in cui avete deciso di svolgere il test; sarete in tanti e quindi vi divideranno in gruppi. Ricordate inoltre che dovrete presentarvi prima dell’orario d’inizio del test, in quanto si dovrà procedere con il riconoscimento dei candidati.

Test Scienze della Formazione Primaria: cosa portare e cosa studiare

Ricordate di portare con voi, oltre alla vostra eccellente preparazione, un documento d’identità, la ricevuta di avvenuta iscrizione, la ricevuta di pagamento per l’accesso al test, una penna, acqua e qualcosa da mangiare e un orologio per cronometrarvi. Le domande che potrete trovare riguardano competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico- scientifica. Per prepararvi al meglio provate a fare le simulazioni on line con le domande degli anni precedenti; studiate e in bocca al lupo! Ecco le guide dettagliate:

