Mappa concettuale terza media: 5 tesine

L‘esame di terza media si avvicina sempre di più, ma ancora sei indeciso sul percorso da portare all’esame orale. È normalissimo essere preoccupati, sono tante le materie che hai studiato, ma non sai bene come riuscirle a collegare in maniera chiara e esaustiva. È il nostro momento allora: ti proponiamo 5 mappe concettuali di terza media originali, utili per progettare un percorso che lascerà la commissione a bocca aperta, anzi spalancata. Cosa aspetti? Corri a leggere il nostro articolo!

TESINA TERZA MEDIA: 5 PERCORSI CON MAPPE CONCETTUALI ORIGINALI

Ricorda: il percorso che sceglierai è davvero importante perché potrai colpire nel segno e fare bella figura. Perciò, dopo un’attenta analisi delle 5 mappe concettuali originali per la terza media , scegli quella che più ti conquista.

TESINA TERZA MEDIA: MAPPA CONCETTUALE SULLA LUNA

Ecco un argomento classico per andare sul sicuro e dormire sogni tranquilli in attesa dell’esame.

TESINA TERZA MEDIA: MAPPA CONCETTUALE SUL TEMPO

Non perder tempo! La nostra mappa concettuale ti farà appassionare sull’argomento e anche tu stupirai i tuoi prof.

TESINA TERZA MEDIA: MAPPA CONCETTUALE SULL’INFINITO

Questo percorso per la mappa concettuale ti farà andare veloce come la luce verso l’infinito…e oltre…

TESINA TERZA MEDIA: MAPPA CONCETTUALE SUL SUD D’ITALIA

Questa tesina/mappa concettuale si imposta sui fenomeni che coinvolgono il meridione.

TESINA TERZA MEDIA: MAPPA CONCETTUALE SULL’ECONOMIA E IL LAVORO

Due dei temi attuali e sempre in continuo evolversi, perciò perché non portare questo percorso all’esame?

